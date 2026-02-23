엑스코－대구마이스산업협회 맞손…지역 MICE산업 글로벌 경쟁력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엑스코(대표이사 사장 전춘우)와 (사)대구마이스산업협회(회장 김한수)가 대구 MICE 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 지속 가능한 생태계 조성을 위해 본격적인 협력에 나선다.

양 기관은 23일 대구 엑스코에서 '지역 MICE 산업 활성화 및 상생협력 체계 구축'을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 양측은 지역 특화 MICE 모델 개발과 기업 성장을 위해 다각도로 협력할 것을 약속했다.

전춘우 엑스코 대표이사(왼쪽)와 대구마이스산업협회 김한수 회장이 업무협약을 체결하고 있다.

주요 협력 분야는 다음과 같다. 지역 MICE산업 활성화를 위한 상호 협력 및 지원, 엑스코 내 '대구마이스얼라이언스 라운지' 내 사무공간 제공, 양 기관의 상생 발전을 위한 협력 사업 추진 등이다.

이번 협약의 핵심은 대구시 마이스 활성화 정책의 일환인 '대구 마이스 얼라이언스' 육성을 위해 지역 기업들이 안정적으로 활동할 수 있는 물리적 거점을 마련하고 네트워크를 강화하는 데 있다.

특히 엑스코는 서관 2층에 '대구 마이스 얼라이언스 라운지'를 새롭게 조성한다. 이를 통해 협회와 회원사들에게 전용 사무공간 및 비즈니스 미팅 공간을 제공해 전시·컨벤션 현장 중심의 신속한 업무 처리를 지원할 예정이다.

나아가 양 기관은 단순히 공간을 공유하는 것에 그치지 않고, 각자가 보유한 전문성을 결합하여 실질적인 비즈니스 성과도 함께 창출해 나갈 계획이다.





전춘우 엑스코 대표이사는 "이번 협약이 대구 마이스 산업의 핵심 역량을 결집하는 중요한 전환점이 될 것이며, 엑스코의 인프라와 지원 체계를 총동원해 지역 MICE 기업들의 글로벌 시장 안착을 돕는 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 강조했다.





