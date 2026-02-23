"청년 모시기 사활" 완도군, 300억 푼다…일자리·주거 '초강력 혜택'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2차 청년정책 수립…5대 분야 41개 과제 '올인'

2030년까지 정주 여건 개선…"머무는 완도 조성"

전남 완도군이 지역 청년들의 자립 기반 마련과 정주 여건 개선을 위해 향후 5년간 300여억 원을 투입하는 '제2차 청년 정책 기본 계획(2026-2030)'을 본격적으로 가동한다고 23일 밝혔다.

지난해 말 기준 완도군의 청년 인구는 1만 923명으로 전체 인구의 24.3%를 차지하고 있다. 군은 변화하는 정책 환경과 지역 청년 실태 조사 결과를 적극적으로 반영해 이번 중장기 정책 방향과 실행 전략을 수립했다.

완도군이 청년 자립 기반 마련과 정주 여건 개선을 위해 '제2차 청년 정책 기본 계획'을 가동한다. 완도군 제공

정책 비전은 '청년이 다시 빛나는 완도'로 정립했으며, 지역 청년에게는 '떠나고 싶지 않은 완도'를, 타지 청년에게는 '머물고 싶은 완도'를 제공하는 데 방점을 찍었다. 특히 이번 계획은 일자리, 주거, 생활 등 청년들이 직면한 현실적인 문제들을 단편적인 지원이 아닌 '청년의 삶'이라는 궤적 안에서 유기적으로 연결해 재정비했다.

이에 따라 군은 오는 2030년까지 국·도비와 군비를 연계한 총 300여억 원의 예산을 투입해 ▲일자리 ▲주거 ▲복지·금융 ▲교육·문화 ▲참여·권리 등 5대 분야 41개 과제를 단계적으로 추진한다.

핵심 분야인 일자리 창출을 위해 지역 자원 연계형 청년 창업, 블루푸드 창업 패키지, 어촌·영농 정착 지원 등 16개 사업이 추진된다. 가장 큰 고민거리인 주거 안정을 위해서는 청년 공공 임대 주택 건립과 신혼부부 및 다자녀 가정 보금자리, 청년 취업자 주거비 지원 등이 마련됐다.

아울러 복지·금융 분야에서는 청년 부부 결혼 축하금, 희망 디딤돌 통장, 신혼부부 건강검진 등을 지원해 경제적 부담을 대폭 완화할 계획이다. 이 밖에도 장보고 장학금과 청년센터 프로그램 등 교육·문화 기회를 확대하고, 청년 공동체 활성화 및 청년정책위원회 운영을 통해 청년들의 정책 참여 범위를 넓히는 제도적 장치도 강화한다.





군 관계자는 "앞으로도 청년들의 목소리를 정책에 반영하고 정책을 차근차근 추진하여 청년과 지역이 함께 성장하는 구조를 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

