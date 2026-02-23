"부모님 나눔 모습에"…푸키네일, 전남 사랑의열매 착한가게 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포 푸키네일이 전남사회복지공동모금회 착한가게에 가입하며 지역사회 나눔 실천에 동참했다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 목포에 위치한 푸키네일이 착한가게에 가입하며 지역사회 나눔 실천에 동참했다고 23일 밝혔다.

'착한가게'는 매월 최소 3만 원 이상, 매출의 일정액을 정기적으로 돌봄이웃들에게 나누는 가게로서 개개인의 기부 문화가 확산되는 데 앞장서는 가게다.

목포 푸키네일 안륜경 대표는 부모님이 운영하는 신청호시장 내에 위치한 우리고추상회가 2024년 3월 착한가게에 가입해 꾸준히 나눔을 실천해오는 모습을 보며 자연스럽게 기부에 대한 의미를 배우고 네일샵 오픈 후 바로 착한가게에 가입하며 나눔문화 확산에 기여했다.

이번 가입을 통해 목포 푸키네일은 매월 정기 기부를 이어가며, 기부된 성금은 전액 전남도 내 돌봄이웃을 위해 사용된다.

푸키네일 안륜경 대표는 "부모님의 나눔 실천을 가까이서 지켜보며 나눔은 특별한 사람이 하는 일이 아니라 일상 속에서 누구나 할 수 있는 것이라는 걸 배울 수 있었다"며 "앞으로도 나눔의 의미를 함께 나누며 따뜻한 지역 분위기를 만드는 데 힘을 보태고 싶다"고 말했다.





전남 사랑의열매 김동극 사무처장은 "부모 세대에 이어 자녀 세대까지 나눔이 이어지는 모습은 지역사회에 큰 귀감이 된다"며 "매월 전달해주신 성금은 전남도 내 돌봄이웃들에게 전해 따뜻한 전남이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

