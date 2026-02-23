해남 땅끝에 '100억' 쏟는다…학가·우근항 '상전벽해' 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국어촌어항공단 손잡고 '어촌뉴딜 3.0' 본격 시동

생활·안전 인프라부터 마을 경관까지 전면 개조

전남 해남군이 송지면 학가·우근항을 대상으로 낙후된 어촌에 새로운 활력을 불어넣는 '어촌뉴딜 3.0' 사업을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

기존 어촌신활력증진사업을 새롭게 개편한 '어촌뉴딜 3.0'은 취약한 생활·안전 인프라 및 생활 서비스를 개선해 어촌의 자생력을 높이고, 지속 가능한 경제 공동체 기반을 구축하기 위해 마련된 핵심 사업이다.

해남군이 송지면 학가·우근항을 대상으로 '어촌뉴딜 3.0' 사업을 추진한다. 해남군 제공

군은 사업의 전문성과 추진 속도를 높이기 위해 한국어촌어항공단 남서해지사와 위수탁 협약을 체결했다. 이에 따라 2026년 사업 대상지로 선정된 송지면 학가·우근항에는 올해부터 향후 4년간 총사업비 100억원이 투입된다.

주요 추진 사업으로는 마을 내 도로 확장 및 커뮤니티센터 재건축 등 '생활 기반 시설 확충'과 어업인 안전 쉼터, 교통 안전 시스템 구축 등 '안전 관리 강화'가 포함됐다.

또한 선착장 연장 및 물양장 확장을 통한 '어항 정비', 쓰레기 집하장 조성을 비롯한 '청정 환경 마을 경관 조성'과 '주민 역량 강화' 사업 등이 다각도로 진행될 예정이다.

이번 협약을 바탕으로 어항 분야 최고 전문 기관인 한국어촌어항공단은 기본 계획 및 실시설계 수립부터 공사 발주 및 감독, 지역 협의체 운영 지원 등 사업 전반을 현장에서 체계적으로 이끌게 된다. 해남군은 사업 인허가 등 총괄적인 행정 지원에 나서며 시너지 효과를 극대화할 방침이다.





해남군 관계자는 "이번 어촌뉴딜 3.0 사업은 낙후된 어촌 지역의 생활·안전·환경 인프라와 정주 여건을 개선해 주민들의 삶의 질을 높이는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "한국어촌어항공단과의 유기적인 협력을 통해 누구나 살고 싶고, 머물고 싶은 어촌으로 만들겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

