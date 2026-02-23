조명래 창원특례시 전 제2부시장, 오는 28일 출판기념회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"다시, 창원! 통합을 넘어 공존으로"



경남 창원특례시 제2부시장을 역임한 조명래 전 부시장이 오는 28일 오후 3시 창원시 의창구 국립창원대학교 이룸관(85호관)에서 출판기념회를 개최한다.

조명래 전 창원특례시 제 2부시장 저서 표지.

이번 저서는 조 전 부시장이 하동군 벽촌에서의 유년시절부터 한의학 및 법학 박사, 교육자·행정 실행자로서의 여정, 그리고 창원특례시 제2부시장으로 재직한 3년간의 기록을 담은 회고록이다.

조 전 부시장은 이 저서를 통해 "도시는 결국 사람이다"라는 일관된 신념 아래, 마산·창원·진해 통합 이후에도 여전히 남아 있는 권역 간 불균형과 공존의 과제를 현장의 언어로 기록했다.

그는 2010년 마·창·진 통합 이후 행정적 일체화가 이루어졌음에도 불구하고, 각 권역 시민들의 삶과 자존심이 온전히 회복되지 못했음을 부시장 재임 기간 내내 직접 목도했다.

또 마산 어시장의 새벽과 진해의 적막한 거리, 창원 산업단지의 야간 현장을 두 발로 걸으며, 정책의 언어가 아닌 사람의 언어로 도시 문제를 진단해 왔다.

이번 출판기념회는 단순한 저서 출간의 자리를 넘어, 시대교체, 세대교체, 정치교체 통해 저자가 제안하는 '통합을 넘어 공존으로'라는 비전을 창원 시민과 함께 나누는 공론의 장으로 마련한 것이다.

조 전 부시장은 "출판기념회 참석자 전원이 '창원 미래 100년 비전의 공동 저자'로 초대한다는 취지를 담았다"며 "출판기념회가 2010년 마·창·진 통합 이후 여전히 이뤄지지 않고 있는 창원시가 화합적 결합의 활로를 마련하는 자리가 되길 바란다"고 밝혔다.





한편 출판기념회는 창원의 미래에 관심 있는 시민이면 누구나 참여할 수 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

