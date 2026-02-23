한림대-UC버클리, 27일 '대학도서관 서비스' 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 지식미디어융합원

UC버클리 장재용 사서 초청 글로벌 간담회 개최

한림대 일송기념도서관 4층 C.Square에서 진행

한림대학교(총장 최양희) 지식미디어융합원 관계자들이 캘리포니아 버클리에 있는 UC Berkeley 동아시아 도서관(C.V. Starr East Asian Library)과 '대학도서관 서비스' 사례를 공유하는 시간을 갖는다.

한림대학교 전경. 한림대학교 제공

오는 27일 오후 3시 30분 한림대학교 일송기념도서관 4층 C.Square에서 지식미디어융합원(원장 주영기)이 UC Berkeley 동아시아 도서관 한국학 자료 담당 장재용 사서를 초청해 '캘리포니아 대학교 버클리(UC Berkeley) 도서관의 기능 소개 및 글로벌 지식 공유 간담회'를 진행한다.

이날 간담회는 AI 기술로 인해 학문 영역에서도 급격한 지식생태계의 변화가 진행 중인 현실에서 도서관이 단순히 종이책의 콘텐츠만을 공유하는 공간기능에 만족할 수 없는 시대라는 문제 인식에서 비롯됐다.





이에 따라 장재용 사서가 UC Berkeley 등 미국 현지 대학 도서관들이 제공하는 다양한 서비스들에 대한 소개와 함께 AI를 활용한 도서관 서비스를 중점으로 설명할 예정이다. 또한 두 대학 도서관 직원들은 대학 도서관이 학생들은 물론, 지역사회 "커뮤니티 빌딩"의 중심으로서 어떤 역할을 할 것인가에 대한 실무자 간 대화와 토론이 이어질 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

