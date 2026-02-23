고양시, 탄현2동 행정복지센터 건립 '설계공모' 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 27일까지 건축설계공모 추진

행정·복지·문화 아우르는'혁신적 거점'기대

2021년 분동 후 '임시청사 시대' 마침표

2029년 상반기 개청 목표

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지난 2021년 분동 이후 임시청사 체제로 운영되어 온 탄현2동 행정복지센터의 건립을 본격화한다.

고양특례시청 전경. 고양시 제공

시는 지역의 새로운 랜드마크가 될 '탄현2동 행정복지센터 건립공사 건축설계공모'를 오는 27일까지 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 건립사업은 분동 이후 공간 협소 등으로 인한 주민들의 이용 불편을 해소하고, 급격히 증가한 행정·복지 수요에 능동적으로 대응하기 위해 마련됐다.

특히 시는 단순한 민원 처리를 위한 관공서를 넘어, 시민들이 소통하고 문화를 향유하는 '주민 친화적 공공건축 모델'을 제시할 계획이다.

탄현2동 행정복지센터는 총사업비 약 109억원을 투입해 일산서구 탄현동 106-1번지 일원에 건립될 예정이다. 규모는 지하 1층, 지상 4층, 연면적 2700㎡ 내외로 구성되며 오는 2029년 상반기 개청을 목표로 속도감 있게 추진된다.

이번 설계공모의 핵심은 ▲공간의 가변성 ▲창의적 디자인 ▲시민 개방성이다. 시는 탄현2동 행정복지센터를 행정과 복지, 문화가 어우러진 복합 거점으로 조성해 주민들이 일상 속에서 자부심을 느낄 수 있는 공간으로 탈바꿈시킬 방침이다.

건축설계 공모는 이달 27일까지 참가 등록을 받으며, 4월 13일 작품 접수 후 설계공모 심사위원회의 공정한 심사를 거쳐 최종 당선작을 선정할 계획이다. 시는 설계안이 확정되는 대로 실시설계와 인허가 절차를 신속히 진행해 청사 건립에 박차를 가할 예정이다.





고양시 관계자는 "고양특례시 공공건축의 품격을 한 단계 높일 수 있는 창의적인 작품들이 많이 응모되길 바란다"며 "오랜 시간 새 청사를 기다려온 시민들의 불편을 해소하고 지역을 대표하는 상징적인 행정복지센터가 건립될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

