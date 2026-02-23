담양군, 실생활 맞춤 '인문학 문해교실' 수강생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 13일까지 신규 모집

어르신 한글·스마트폰 교육

전남 담양군청 전경. 전남 담양군 제공

전남 담양군이 배움의 기회를 놓친 성인들을 위해 일상생활에 꼭 필요한 지식을 직접 배달하는 '인문학 문해교실'을 새롭게 가동한다.

담양군은 비문해·저문해 성인을 대상으로 하는 '담양인문학 문해교실'의 2026년도 신규 수강생을 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 문해교실은 단순한 글 깨치기를 넘어 금융, 교통, 키오스크 등 생활 밀착형 지식과 인문·정서 활동을 병행하는 마을 방문형 프로그램이다. 학습자들의 생활 적응력을 높이고 배움의 즐거움을 널리 알리기 위해 연중 운영된다.

수업은 학습자 규모에 따라 두 가지 형태로 나뉘어 진행된다. A형은 4명 이상이 모인 마을회관이나 경로당에서 주 2회, 회당 2시간씩 열린다. B형은 1~3명의 소규모 학습자를 위해 강사가 가정집 등 현장을 찾아가 주 2회, 회당 1시간씩 밀착 수업을 펼친다.

교육 과정은 한글·숫자 계산·기초 영어 등 기본 문해교육을 바탕으로, 버스 이용법과 은행 업무, 식당 키오스크 활용법 등 유용한 디지털 교육을 포함했다. 여기에 그림 그리기와 표현 활동 등 다채로운 인문학적 정서 교육도 함께 이루어진다.

신규 교실 모집은 이날부터 다음 달 13일까지 3주간 진행된다. 학습할 공간이 확보된 마을이나 개인이 각 읍·면 행정복지센터를 찾아 신청하면, 현장 확인을 거쳐 최종 선정된다.





정철원 담양군수는 "앞으로도 마을 중심의 찾아가는 문해교육을 통해 성인 학습자의 소중한 학습 기회를 넓히겠다"며 "지역 내 튼튼한 평생학습 기반을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

