김진태 지사, 2026년 도정 방향 직접 설명…“도민 공감 행정 실현”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, ‘도민과 함께하는’ 권역별 도정보고회 개최

28일 춘천서 시작…3월 14일 춘천권·원주권 개최

생업 바쁜 도민 배려 '토요일' 개최…누구나 참석 가능

강원특별자치도지사(도지사 김진태)는 2026년도 도정 운영 방향에 부합하는 도민공감 행정을 실현하기 위해 '도민과 함께하는♥ 강원도정보고회(이하 도정보고회)'를 개최한다.

김진태 강원특별자치도지사. 강원도 제공

AD

이번 도정보고회는 지난 1월 29일과 2월 3일 두 차례 걸쳐 유튜브 생중계로 진행된 '2026년 도정 업무보고회(이하 업무보고회)'를 한층 발전시킨 자리로, 도민과의 직접 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

앞서 열린 업무보고회가 도청 내부 회의를 도민에게 투명하게 공개하는 데 중점을 두었다면, 이번 보고회는 도지사와 도민이 직접 만나 2026년도 도정운영방향과 주요 핵심사업의 추진계획을 공유하고 현장에서 제시된 의견을 도정에 적극 반영하는 쌍방향 소통에 초점을 둔다.

또 이번에는 생업으로 바쁜 도민의 참여 기회를 확대하기 위해 주말에 개최되며, 더 많은 도민과 소통하기 위해 춘천권·원주권(3월 14일)·강릉권(3월 28일) 등 권역별 순회 방식으로 진행될 예정이다.

참석을 희망하는 도민은 누구나 행사 당일 현장 방문을 통해 자유롭게 참석할 수 있다.

춘천권역은 오는 28일 오후 2시, 백령아트센터에서 개최된다.





AD

김진태 지사는 "이번 도정보고회는 도민공감 행정의 일환으로 도민과의 쌍방향 소통을 강화하기 위해 마련됐다"며 "이 자리를 통해 도민의 생각과 요구를 직접 듣고, 도민이 공감하는 행정을 도정 전반에 확산해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>