의령군,'2025년 경상남도 사회조사 결과'…삶의 만족도 높아

'어제 걱정' 도내 최저…정주의사·지역 전망 모두 상위



경상남도는 '2025년 경상남도 사회조사 결과'를 발표했다.

경남도가 실시한 사회조사에서 의령군민의 삶의 만족도가 높고, '어제 걱정' 항목은 도내 최저를 기록했다. 정주 여건과 생활 기반, 지역 전망에 대한 군민 체감도 역시 긍정적이었다.

의령군.읍 항공사진. 의령군 제공

이번 조사는 도내 18개 시·군에서 2만5천여 명을 대상으로 주거·교통, 소득·소비, 일자리·노동, 교육 등 5개 분야 120개 항목을 조사했으며, 조사 기간은 2025년 8월 22일부터 9월 10일까지다.

조사 결과, '삶에 대한 만족감' 항목에서 의령군은 주요 지표 모두 도내 상위권을 기록했다. '최근 자신의 삶'은 6.8점으로 도내 2위에 올랐고, '전반적 생활'은 6.6점으로 3위, '어제 행복'은 6.6점으로 2위를 기록했다.

반면 부정적 성격 문항인 '어제 걱정'은 3.6점으로 도내에서 가장 낮게 나타났다. 이 점수는 의령군민이 높은 삶의 만족과 행복을 느끼면서, 일상적 걱정은 적다는 지역 특성을 보여준다.

정주 여건에 대한 인식도 긍정적으로 나타났다. 향후 10년 이상 계속 거주할 의사가 있다는 응답은 도내 2위를 기록하며, 의령에 대한 중·장기 정주의사가 높게 나타났다.

또한 주거환경만족도 조사에서는 도로·상하수도 등 기반시설 만족도와 주차장 이용 만족도가 모두 도내 1위를 차지하며, 생활 인프라 전반에 대한 평가도 매우 우수한 것으로 조사됐다.

아울러 향후 1~2년 지역사회 전망 문항에서 '비교적 살기 좋은 곳'이라는 응답은 49.3%로 도내에서 가장 높은 비율을 보이며, 단기적인 지역 여건에 대한 군민들의 신뢰도 역시 높게 나타났다.

의령군은 이번 조사에서 나타난 지표를 바탕으로 정주 여건과 생활 기반을 점검하고, 군민이 체감할 수 있는 변화를 이어갈 계획이다.





오태완 군수는 "이번 조사는 군민과 행정이 함께 만들어온 변화의 과정이 반영된 것"이라며 "앞으로도 군민의 삶에 실질적인 도움이 되는 생활 여건을 차분히 다져가겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

