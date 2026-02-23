씨엑스아이, 상장유지 총력…책임경영 강화 및 기업가치 제고 방안 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

코스닥 상장사 씨엑스아이는 최근 상장유지 관련 정책변화에 대응해 상장유지 요건 충족, 주주가치 보호, 주가 정상화를 목표로 책임경영 강화와 기업가치 제고 방안을 적극 추진한다고 13일 밝혔다.

회사는 우선 대표이사 린진성을 중심으로 책임경영 체제를 한층 강화한다. 린진성 대표는 회사의 장기 성장과 기업가치에 대한 책임 의지를 바탕으로 향후 지분확대 가능성에 대해 검토 중이라고 회사 측은 설명했다. 회사는 이러한 방향성이 시장 신뢰 회복과 기업가치 제고를 위한 경영진의 책임 의지를 보여주는 조치라고 강조했다.

씨엑스아이는 상장유지 및 기업가치 제고를 위해 ▲기업가치 제고를 위해 수익성 중심의 경영 강화 ▲핵심 사업 경쟁력 확대 ▲신규 성장동력 확보 ▲재무 건전성 및 경영 효율성 개선 등을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련할 방침이며 이 외에도 기타 상장유지 요건 충족 및 기업가치 제고에 기여할 수 있는 모든 합리적 방안을 추가적으로 검토할 것이라고 밝혔다.

회사 관계자는 "현재 상황을 엄중하게 인식하고 있으며 상장회사로서의 지위를 유지하고 주주가치를 보호하는 것은 물론 기업가치 회복과 주가 정상화를 통해 저가주 구간을 조기에 벗어나기 위해 가능한 모든 경영적·제도적·재무적 조치를 적극 추진할 것"이라며 "시장 신뢰 회복에 총력을 다하겠다"고 전했다.





AD

한편 씨엑스아이의 대표이사 린진성은 최근 유상증자에 참여할 계획으로 납입 후 지분은 16.96%로 확대되며 최대주주로 올라설 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>