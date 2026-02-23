강원도교육청 정책연수단, 美 뉴저지서 글로벌 교육 협력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 뉴저지 교육위원회·버겐 아카데미 방문

강원특별자치도교육청 정책연수단이 지난 19일부터 27일까지 운영 미국 뉴저지주를 방문해 포트리 교육위원회(Fort Lee B.O.E.)와 파라무스 교육위원회(Paramus B.O.E.), 비겐 아카데미(Bergen Academy) 마크넷 스쿨을 찾아 교육 분야 교류 협력 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.

강원특별자치도교육청 정책연수단이 지난 19일부터 27일까지 운영 미국 뉴저지주를 방문하고 있다. 강원도교육청 제공

포트리 교육위원회 및 파라무스 교육위원회에서 진행된 회의에는 연수단과 하워드 러너(Dr. Howard Learner) 총괄 디렉터 등 양측 관계자들이 참석해 각 기관의 주요 교육정책과 중점 사업을 공유하고, 상호 협력 가능 분야에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

주요 의제로 ▲교육정책 연구 협력 ▲학군 및 통학 지원 정책 ▲지자체 협력 기반 교육 시스템 구축 ▲교사 전문성 개발 지원 등이 논의됐다.

또한 연수단은 뉴저지 버겐 카운티 아케데미(Bergen County Academy)를 방문해 러셀 데이비스(Russell Davis) 교장과 함께 특성화 교육과정 운영 사례와 행·재정 지원 체계를 참관하고, 학교 운영 전반에 대한 실무 협의를 진행했다.





버겐 아카데미는 뉴저지주 내 최상위권 공립 마그넷 스쿨로, 학습자 선택권을 중심으로 한 특성화 교육과정을 운영하는 대표적인 교육기관이다. 강원특별자치도교육청이 추진 중인 '더 나은 작은학교 교육과정 브랜딩' 모형 개발에 있어 벤치마킹 사례가 될 것으로 기대된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

