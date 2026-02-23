교원라이프, '교원예움 충주시민장례식장' 신규 개소

직영망 8곳으로 확대
교원라이프는 '교원예움 충주시민장례식장'을 신규 개소했다고 23일 밝혔다.
서울(서서울), 경기(평택·화성), 충남(아산), 강원(춘천), 경남(김해), 경북(포항)에 이은 8번째 직영 장례식장으로, 이번 개소를 통해 교원예움 네트워크를 충북 지역까지 확대했다.
새롭게 문을 연 교원예움 충주시민장례식장은 연면적 약 900평, 지하 1층~지상 2층 규모다. 6개 빈소를 비롯해 분향실·접객실·안치실·영결식장 등 장례에 필요한 핵심 시설을 갖췄다. 유가족 휴게실과 샤워실, 게스트룸 등 각종 편의시설도 마련됐다. 약 200대 규모의 주차장 역시 확보했다.
장례식장 내부는 고인에 대한 예(禮)와 유가족의 회복을 중시하는 교원예움의 브랜드 철학을 인테리어 요소 곳곳에 담았다. 체계적인 위생 관리 시스템과 '내곁에일', '함께라거', '예움 육개장' 등 교원예움만의 시그니처 메뉴를 동일하게 적용해 일반 장례식장과 차별화된 식음 환경을 갖췄다는 설명이다.
교원라이프는 신규 개소를 기념해 3월 말까지 '빈소 무료 프로모션'을 진행한다. 교원예움 충주시민장례식장을 이용하는 유가족은 분향실, 접객실, 유가족 휴게실 등 빈소 주요 공간을 별도의 사용료 없이 이용할 수 있다.
교원라이프 관계자는 "고객이 어느 지역에서든 교원예움만의 특별한 장례 서비스를 경험할 수 있도록 서비스 품질과 운영 역량을 계속해서 강화해 나가겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
