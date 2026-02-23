ASML 코리아, 글로벌 트레이닝 센터 개소…"CS엔지니어 연간 4000명 양성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화성캠퍼스 내 3100㎡ 규모

DUV·EUV 장비·클린룸 갖춰

세계 최대 노광장비 기업 ASML 한국 지사인 ASML 코리아가 지난해 문을 연 화성캠퍼스에 '글로벌 트레이닝 센터 코리아'를 개소했다고 23일 밝혔다.

최한종 ASML코리아 대표이사(중앙)와 김남윤 글로벌 트레이닝 센터 코리아 매니저(왼쪽)가 지난 10일 ASML 화성 캠퍼스 내 '글로벌 트레이닝 센터 코리아' 개소식에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ASML 코리아

ASML 글로벌 트레이닝 센터 코리아는 화성캠퍼스 B동에 총 3100㎡ 규모로 들어섰다. 기존 ASML 화성오피스와 용인에서 각각 운영하던 두 트레이닝 센터를 한곳으로 통합했다.

센터는 심자외선(DUV)·극자외선(EUV) 장비와 모듈, 클린룸을 갖췄다. 전문 고객 서비스(CS) 엔지니어 양성과 국내 반도체 산업 기술 발전을 위한 핵심 거점 역할을 담당할 예정이다.

단순히 교육 인프라를 넘어 반도체 공정 고도화로 장비·운영 난도가 높아지는 환경 속에서 국내 첨단 노광장비 교육을 상시·체계적으로 제공하는 인프라를 구축했다는 회사 측 설명이다.

ASML코리아 '글로벌 트레이닝 센터 코리아' 외관. ASML 코리아

센터에는 강의실 20여개를 마련했다. 전담 강사 25명이 상주하며 최고 수준의 EUV 장비 심화 과정을 포함해 총 130개 이상의 교육 프로그램을 제공한다. 김남윤 ASML 코리아 글로벌 트레이닝 센터 코리아 매니저는 "ASML과 고객사 교육생 수를 합치면 연간 약 4000명이 글로벌 트레이닝 센터 코리아에서 교육받게 된다"고 설명했다.

차세대 반도체 제조 핵심 장비로 평가받는 '하이 뉴메리컬어퍼처(High-NA) EUV' 장비 교육도 커리큘럼에 추가해 고객사에도 첨단 반도체 강의 및 실습 교육을 제공할 계획이다.

최한종 ASML 코리아 대표이사는 "반도체 경쟁력은 개별 기업의 노력만이 아니라 생태계 전반의 기술·인재 역량이 함께 올라갈 때 강화된다"며 "글로벌 트레이닝 센터 코리아를 거점으로 교육·실습 인프라를 확대해 고객사의 기술 고도화를 지원하고 충분한 교육과 훈련을 갖춘 전문 인재 양성에도 지속적으로 투자해 나갈 것"이라고 밝혔다.





ASML은 2010년 '핸즈 온 아카데미'를 시작으로 2018년 동탄 기본 교육 센터와 2023년 용인 글로벌 트레이닝 센터 등 반도체 장비 분야 엔지니어 교육 및 전문성 개발에 힘써왔다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

