동아제약, 청소년 키 성장 돕는 '셀파렉스 포텐셜 키성장' 출시

유산균발효굴추출물(FGO) 함유

동아제약의 건강기능식품 브랜드 셀파렉스가 청소년 키 성장을 겨냥한 신제품 '셀파렉스 포텐셜 키성장'을 출시했다고 23일 밝혔다.

셀파렉스 포텐셜 키성장은 식품의약안전처로부터 키 성장 기능성을 인정받은 유산균발효굴추출물(FGO)을 주원료로 사용했다. 유산균발효굴추출물(FGO)은 인체적용시험 결과, 섭취군이 대조군 대비 24주 후 신장이 0.87㎝ 추가 성장한 데이터를 보유하고 있다.

제품에는 비타민D·K를 비롯해 에너지 생성과 활력 증진에 도움을 주는 비타민B군, 면역 기능에 필요한 아연과 셀레늄이 포함됐다.

또 '스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음'을 인정받은 기능성 원료 홍경천추출물을 함유해, 학업과 학원 생활 등으로 스트레스가 많은 청소년기 환경을 고려한 영양 설계를 적용했다.

셀파렉스 포텐셜 키성장은 정제 2정과 액상으로 구성된 이중 제형 타입으로, 하루 한 번 간편하게 섭취할 수 있다.





동아제약 관계자는 "셀파렉스 포텐셜 키성장은 청소년의 키 성장에 도움을 줄 수 있는 기능성을 중심으로 스트레스로 인한 컨디션 저하, 면역, 에너지 생성까지 함께 고려한 제품"이라며 "하루 한 번 간편한 섭취로 성장기 청소년의 건강관리를 고민하는 분들에게 하나의 선택지가 될 수 있을 것"이라고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

