본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

핵협상 앞둔 美·이란 긴장 고조…"美 대규모 공격 고려"

오수연기자

입력2026.02.23 10:48

시계아이콘01분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국이 몇 달 내 이란 지도부를 축출하기 위한 대규모 공격을 고려하고 있다는 관측이 나왔다.

현재 미국은 중동 지역에 핵 항모 등 군사 자산을 대규모로 배치하고 이란에 대한 압박 수위를 높이고 있다.

다만 트럼프 대통령이 이란에 대규모 공격을 명령할 경우 이란은 대리 세력을 통해 유럽과 중동 지역 미국 관련 시설 공격을 감행할 수 있다고 NYT는 서방 안보 관계자들을 인용해 보도했다.

닫기
뉴스듣기

핵 포기 안하면 이란 지도부 축출 공격 검토
이란, 대리세력 통해 중동·유럽의 美시설 타격

미국이 몇 달 내 이란 지도부를 축출하기 위한 대규모 공격을 고려하고 있다는 관측이 나왔다. 미국과 이란은 오는 26일(현지시간) 스위스 제네바에서 핵 협상 재개를 앞뒀다. 협상이 차질을 빚거나, 제한적 규모의 초기 공격에도 이란이 핵 프로그램을 포기하지 않을 경우 최후의 카드까지 검토하겠다는 의미다.


22일 뉴욕타임스(NYT)는 소식통을 인용해 도널드 트럼프 미 대통령이 참모들에게 이같이 말했다고 보도했다.

핵협상 앞둔 美·이란 긴장 고조…"美 대규모 공격 고려" 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스
AD

참모들에 따르면 트럼프 대통령은 수일 내 초기 타격을 단행하는 쪽으로 기울고 있다. 이는 핵무기를 만들 수 있는 능력을 포기하는 데 이란 지도부가 동의해야 한다는 점을 분명히 보여주기 위한 목적이라는 설명이다. 검토 중인 타격 대상으로는 이란 혁명수비대 본부와 이란의 핵시설, 탄도미사일 프로그램 관련 시설 등이 거론된다.


또 트럼프 대통령은 참모들에게 만약 이러한 조치들로 이란이 미국의 요구를 수용하도록 설득하는 데 실패할 경우, 연말께 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 축출하기 위한 군사 공격 가능성을 열어둘 것이라고 전했다. 트럼프 대통령은 지난 18일 백악관 상황실에서 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무부 장관, 댄 케인 합동참모의장, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 수지 와일스 백악관 비서실장 등과 이러한 공격 계획을 논의했다.


현재 미국은 중동 지역에 핵 항모 등 군사 자산을 대규모로 배치하고 이란에 대한 압박 수위를 높이고 있다.


다만 트럼프 대통령이 이란에 대규모 공격을 명령할 경우 이란은 대리 세력을 통해 유럽과 중동 지역 미국 관련 시설 공격을 감행할 수 있다고 NYT는 서방 안보 관계자들을 인용해 보도했다. 예멘의 후티 반군을 동원해 홍해에서 서방 선박을 공격하거나, 헤즈볼라나 알카에다 산하 조직이 미군 기지나 대사관을 공격할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 그러나 아직 구체적인 공격 계획은 포착되지 않았다.


수판 센터의 콜린 P. 클라크 사무총장은 "이란은 대리 세력을 통해 테러 공격을 감행할 수 있으며, 이는 미국의 모든 군사 작전에 막대한 비용을 초래할 것"이라고 말했다.


트럼프 행정부 내에서도 공습으로 이란이 핵을 포기하게 할 수 있을지에 대한 의구심이 나온다. 다른 한쪽에선 양측의 군사 충돌을 피하기 위해 이란이 핵을 의료 연구 및 치료 목적으로만 사용할 수 있도록 제한하는 방안을 검토하고 있다.


앞서 미국은 이란의 핵시설이나 미사일 시설을 파괴하기 위한 공습 작전을 검토했다. 그러나 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전보다 위험하다는 판단에 이를 보류했다. 육군·해군·공군 관계자들은 이란과의 장기적 분쟁에 대비한 태세를 유지하는 것에 우려를 제기했다.


트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프는 트럼프 대통령이 내린 합의의 분명한 지침은 이란이 핵물질 농축을 '제로' 수준으로 낮추는 것이라고 폭스뉴스 인터뷰에서 밝혔다. 그러나 아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 CBS 인터뷰에서 이란은 핵확산금지조약(NPT)에 따른 핵연료를 생산할 권리를 포기할 준비가 돼 있지 않다고 했다.


NYT는 미국의 이란 타격 여부가 양측이 이번 협상에서 각자의 체면을 지키는 선에서 합의에 이를 수 있을지에 달렸다고 분석했다. 관계자들에 따르면 트럼프 행정부와 이란 지도부는 이란이 의료 목적의 핵연료 극소량만 생산할 수 있도록 하는 방안을 놓고 논의 중이다. 이렇게 되면 이란은 여전히 우라늄 농축을 하고 있다고 주장할 수 있으며, 미국은 이란이 핵무기 제조 시설을 모두 폐쇄하고 있다고 말할 수 있다. 다만 이란이 수십억달러를 투자한 핵 프로그램을 제한된 규모로 축소할 수 있을지는 불분명하다고 NYT는 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

양측의 오는 26일 협상이 순조롭게 결실을 볼지는 불투명하다. 이란 고위 관계자는 로이터 통신에 앞선 두 차례 회담 후에도 양측이 제재 완화 범위와 순서 등을 포함한 문제에 있어 여전히 의견 차이가 크다고 전했다. 이 관계자는 최근 논의에서 양측 간 입장 차이가 부각됐다면서도 협상이 계속되는 한 잠정 합의에 도달할 가능성이 존재한다고 밝혔다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기