GS건설, 임직원 가족과 철원 두루미 탐조 활동

22일 GS건설 직원 및 가족들이 '두루미 탐조 가족프로그램'에 참여하고 단체사진을 찍고 있다. GS건설

GS건설은 세계최대규모 비영리 국제 자연보전단체 세계자연기금(WWF)과 초등학생 이하 자녀를 둔 임직원 가족들이 참여하는 '철원 두루미 탐조 가족프로그램'을 철원 비무장지대(DMZ) 일대에서 진행했다고 23일 밝혔다.

탐조 활동은 강원도 철원군 일대에서 2회에 걸쳐 총 80여명의 임직원 및 가족이 참석한 가운데 진행됐다. 참가 임직원과 가족들은 WWF 전문가들과 함께 두루미 생태 교육을 듣고, 한탄강 및 민통선 인근 지역에서 월동 중인 두루미를 직접 관찰했다. 가공지선 철거, 무논 조성 등 두루미 서식지 보전 활동에 대한 설명을 통해 DMZ 생태계가 지닌 환경적 가치와 보전의 필요성을 함께 이해하는 시간을 가졌다.

이번 행사는 GS건설이 지난해 연말 한국 WWF에 전달한 기부금 후원에 대한 후속 프로그램으로 마련됐다. 임직원들이 1년간 모은 성금은 향후 DMZ와 철원 일대 도래하는 멸종위기종인 두루미와 그 서식지를 보전하는 데 사용된다.

GS건설 관계자는 "앞으로도 기부-참여-확산으로 이어지는 선순환형 ESG 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 공존할 수 있는 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.





한편, GS건설은 지역사회와의 동행을 기반으로 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 펼치고 있다. 남촌재단과 함께 '따뜻한 겨울나기' 사업을 진행해 아동양육시설을 지원하는 한편, '꿈과 희망의 공부방', '꿈과 희망의 놀이터' 조성 등 건설사의 전문성과 인적자원을 활용한 사회공헌 프로그램을 통해 보호가 필요한 미래세대의 건강한 성장을 돕고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

