본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼정KPMG "로보택시, 올해 실제 수익성 여부 판가름"

오규민기자

입력2026.02.23 10:05

시계아이콘01분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'자율주행의 서막, 로보택시시장의 경쟁 전략'
보고서 발간

올해 로보택시가 기술 시연 단계를 넘어 실제 수익을 창출하는 산업 모델로 전환할 수 있을지 알 수 있다는 시장의 분석이 나왔다.


삼정KPMG는 23일 '자율주행의 서막, 로보택시시장의 경쟁 전략' 보고서를 발간했다. 보고서는 로보택시를 단순한 기술 실험이 아닌 데이터·자산·규제·평판을 중심으로 전개되는 종합 산업 생태계 경쟁으로 규정했다.


KPMG가 발표한 '글로벌 자동차 산업 경영진 조사(Global Automotive Executive Survey 2025)'에 따르면, 응답자의 87%는 2030년까지 모든 차량 유형에서 자율주행이 표준이 될 것으로 전망했다. 자율주행 자동차시장은 지난해부터 연평균 약 23% 성장해 2030년에는 1220억달러(약 175조8020억원) 규모에 이를 것으로 예상된다.


로보택시는 자율주행 기술의 대중적 수용성을 시험하는 동시에 실질적인 매출을 창출할 수 있는 사업 모델이라는 점에서 전략적 의미가 크다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)은 2023년부터 2030년까지 로보택시 시장이 연평균 71~108% 수준의 고성장을 기록할 것으로 내다보며, 폭발적인 확장 가능성을 전망했다.

삼정KPMG "로보택시, 올해 실제 수익성 여부 판가름"
AD

보고서는 로보택시 구현의 핵심 역량으로 자율주행 소프트웨어, 차량 플랫폼 개발 및 양산, 라이드 헤일링 생태계 구축·운영을 꼽으며, 이를 바탕으로 ▲완전 수직 통합 ▲플랫폼 수명 확장 ▲솔루션 통합 운영 ▲차세대 라이드 헤일링 ▲제조 기반기술 통합 ▲시스템 오케스트레이션(Orchestration) 등 6가지 비즈니스 모델을 도출했다.


완전 수직 통합 모델은 세 가지 역량을 모두 내재화하는 구조로, 협업 강도와 솔루션 개방성이 낮다. 대표적으로 테슬라와 아마존의 죽스(Zoox)가 해당한다. 플랫폼 수명 확장 모델은 차량양산을 외부 OEM으로부터 조달하며 자율주행 솔루션의 범용화를 추진한다. 바이두(아폴로 고)와 Pony.ai가 대표적이다.


솔루션 통합 운영 모델은 외부 OEM과 긴밀히 협업하면서 자율주행 서비스 자체의 상품화에 집중하며, 웨이모(Waymo)가 해당한다. 차세대 라이드 헤일링 모델은 플랫폼 운영 역량을 중심으로 외부 기술을 결합하는 구조로, 대표 기업은 우버(Uber)와 리프트(Lyft)가 있다.


제조 기반 기술 통합 모델은 전통 완성차 기업이 자율주행 기술을 내재화하거나 외부에서 조달해 결합하는 방식으로, 현대자동차그룹(모셔널 중심)과 폭스바겐 그룹(모이아 중심)이 속한다.


마지막으로 시스템 오케스트레이션 모델은 특정 역량을 내재화하되 전략적 파트너십을 통해 유연하게 조합하는 형태로, 스텔란티스?엔비디아?우버?폭스콘 협업 사례가 이를 보여준다.

삼정KPMG "로보택시, 올해 실제 수익성 여부 판가름"

보고서는 로보택시가 일상 교통수단으로 안착하기 위해 해결해야 할 과제로 데이터, 자산, 규제, 평판을 제시했다. 데이터 경쟁력의 핵심은 '데이터 플라이휠(DataFlywheel)' 구축이다. 특히 발생 빈도가 매우 낮은 예외 상황, 이른바 '롱테일 데이터' 확보가 관건이다. 롱테일의 특성상 실제 사례를 수집하기가 어려워 데이터를 생성할 수 있는 방안에 주목해야 한다. 보고서는 데이터 생성을 위한 검증된 플랫폼 조달, 생성형 인공지능(AI) 기반 시뮬레이션 자체 개발, 외부 조달과 자체 개발의 하이브리드 모델 등 복수의 전략을 제안했다.


자산 측면에서는 초기 시장 선점을 위한 차량의 선제적 투입과 원가 절감이 핵심이다. 대량 생산 체계, 기존 완성차 플랫폼 활용, 자율주행 파운드리(위탁생산) 모델 등을 통해 자산 경량화를 구현해야 기존 택시 및 라이드 헤일링 서비스와 가격 경쟁이 가능하다고 분석했다. 규제 환경에 대한 대응도 중요하다. 초기에는 자산 확보가 우선이지만, 시장이 성숙하면 운영 효율이 경쟁력을 좌우한다. 수요 예측 기반 플릿 운영, 충전·정비 시간 최소화, 운영 모델 표준화가 주요 과제로 제시됐다.


평판 관리 역시 핵심 변수다. AI 의사결정과정의 설명 가능성 확보, 사고 발생 시 투명한 대응 체계 마련, 정부와의 협력을 통한 안전 인프라 구축 등이 신뢰 확보의 핵심 요소로 꼽혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

삼정KPMG 자동차산업 리더 김재연 전무는 "올해는 로보택시 시장이 자율주행 기술 시연 단계를 넘어, 미래 성장 동력이자 수익성 있는 비즈니스 모델로서 존재를 증명해야 하는 중대한 변곡점"이라며 "국내 기업이 글로벌 로보택시 시장에서 선두권에 진입하기 위해서는 데이터, 자산, 규제, 평판 전반에서 구조적 경쟁 우위를 확보해야 한다"고 강조했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기