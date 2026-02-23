광주시, 경기도 야간경관 개선 공모 선정…청석공원 일대 야간경관 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 경기도가 주관한 '2026년 야간경관 개선 사업' 공모에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

광주시, 경기도 야간경관 개선 공모 선정. 경기 광주시 제공

AD

이번 공모 선정으로 시는 도비 1억 5천만 원을 확보했으며 총사업비 5억원을 투입해 청석공원에서 조망가능한 경안 제1교와 경안교를 중심으로 야간경관을 조성할 계획이다. 시는 행정 절차 이행과 예산 편성을 거쳐 올해 하반기 중 사업에 착수할 예정이다.

청석공원은 광주시 중심부에 위치한 대표 공원으로 지역 내 최대 규모이자 이용률이 높은 생활밀착형 공원이다. 경안천과 인접해 주야간 산책과 여가 활동이 활발히 이뤄지는 공간이며 그동안 시민들의 야간 이용 환경 개선 요구가 지속적으로 제기돼 왔다.

이번 사업은 '빛의 다리, 청석의 밤을 잇다'를 주제로 경안천 수변 경관을 훼손하지 않는 범위 내에서 다리를 활용한 조명 경관을 연출하는 데 중점을 둔다. 이를 통해 야간에도 이용이 가능한 보행 친화적 수변 공간을 조성하고 지역을 대표하는 야간경관 명소로 육성한다는 방침이다.





AD

광주시 관계자는 "이번 공모사업 선정은 시민들의 야간 이용 환경과 도시 이미지 개선을 동시에 도모할 수 있는 성과"라며 "앞으로도 낮과 밤이 조화를 이루는 도시 경관 조성을 위해 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>