'얼죽아 왕국' 공략…스타벅스, 세계 최초 '에어로카노' 한국 출시

한국, '얼죽아 트렌드' 선도

글로벌 스타벅스 중 최초 론칭



스타벅스 코리아가 전 세계 스타벅스 가운데 처음으로 새로운 방식의 아이스 아메리카노 '에어로카노'를 선보인다. 사계절 내내 아이스 커피를 즐기는 이른바 '얼죽아(얼어 죽어도 아이스)' 문화가 자리 잡은 한국 시장을 글로벌 첫 출시 무대로 택했다.

스타벅스 코리아는 오는 26일 아메리카노에 공기를 주입하는 에어레이팅(air-aerating) 방식을 적용한 '에어로카노'를 출시한다고 23일 밝혔다. 미세한 폼이 형성돼 벨벳처럼 부드러운 질감과 가벼운 목 넘김을 구현한 것이 특징이다. 회사 측은 "기존 아이스 아메리카노의 쌉쌀하고 묵직한 맛을 보다 부드럽고 가벼운 풍미로 즐길 수 있다"면서 "계절과 무관하게 아이스 음료 수요가 높은 국내 커피 시장의 특성을 반영해 2월에 출시를 결정했다"고 설명했다.

스타벅스코리아 제공.

이 제품은 '아이스 아메리카노', '콜드 브루'에 이은 새로운 아이스 커피 카테고리로 육성된다. 최근 3년(2023~2025년) 스타벅스 코리아에서 판매된 아메리카노 가운데 아이스 아메리카노 비중은 매년 70%를 웃돌았다.

스타벅스는 에어로카노를 시즌 한정이 아닌 연중 판매 메뉴로 운영할 계획이다. 최근 '플랫 화이트', '코르타도' 등 커피 중심 메뉴를 확대하며 음료 라인업을 세분화해온 전략의 연장선이다. 커피 전문성을 앞세워 음료 경쟁력을 강화하겠다는 포석으로 풀이된다.





스타벅스코리아 제공.

한편 스타벅스는 출시를 기념해 25일 서울 '별다방점'에서 선착순 100명에게 톨 사이즈 에어로카노를 무료 제공한다. 28일에는 전국 매장에서 매장별 선착순 10명에게 동일 음료를 증정하는 이벤트도 진행한다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

