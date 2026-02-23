본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 관세폭탄 재장전…K-뷰티 계산기 두드려봤더니

권재희기자

입력2026.02.23 10:26

시계아이콘01분 58초 소요
언어변환 뉴스듣기

美 대법원 상호관세 '위법' 판결
트럼프 글로벌 관세 일괄 15% 카드
미국 수출비중 높은 K뷰티 "정책 불확실성 지속"
미국 상호관세 환급 주목…에이피알 현금 유입

도널드 트럼프 미국 대통령이 또 다시 글로벌 관세전쟁에 돌입하면서 K-뷰티 업계의 긴장감도 커지고 있다. 미국 대법원이 트럼프 행정부의 상호관세에 대해 '위법' 판결을 내렸지만, 트럼프 대통령은 '글로벌 관세'를 기존 10%에서 15%로 올리겠다고 발표하면서다. 국가별 차등 방식의 상호관세에는 제동이 걸렸으나, 새로운 변수가 등장한 셈이다. 관세 리스크가 재부각되면서 K-뷰티의 미국 성장 전략이 시험대에 오른 모습이다.


23일 화장품 및 투자업계에 따르면 트럼프 행정부의 글로벌 관세 부과에 따른 한국화장품 기업들의 이익 영향은 제한적일 것으로 보인다. 다만 관세정책의 불확실성은 확대됐다는 점에서 리스크 관리는 더욱 어려워졌다는 평가다. 글로벌 관세 15%는 수치상 기존 상호관세와 같은 수준이지만, 관세 적용기간의 추가 연장이나 추가 조치 가능성 등 예측이 어려워진 탓이다.


현재 국내 뷰티기업 중 미국 수출 비중이 가장 큰 곳은 에이피알이다. 지난해 4분기 기준 에이피알의 전체 매출 중 해외 비중이 87%, 그중에서 미국이 47%다. 같은 기간 에이피알의 미국향 매출은 2551억원을 기록했다. 에이피알 관계자는 "관세율로만 보자면 기존과 동일한 수준이기에 큰 영향은 없을 것"이라면서도 "미국이 주 수출처인 만큼 관세 이슈는 항상 예의주시하고 있다"고 전했다. 실제로 지난해 8월부터 본격적으로 상호관세 15% 부과되면서 에이피알 기준 영업이익률은 약 1%포인트 하락 정도의 영향이 있었던 것으로 파악됐다.


트럼프 관세폭탄 재장전…K-뷰티 계산기 두드려봤더니
AD

아모레퍼시픽도 해외 매출 중 미국향 비중이 높은 기업 중 하나다. 아모레퍼시픽의 지난해 4분기 기준 해외 매출 비중은 48.7%로 이 중 미국이 15.7%로 가장 높다. 같은 기간 아모레퍼시픽의 미국향 매출액은 1826억원이다. 아모레퍼시픽 관계자는 "현지법인 형태로 운영되고 있는 데다, 유통사를 통해 가격협상을 하는 등 관세 충격을 흡수할 수 있는 완충재가 있어 영향은 크진 않을 것"이라며 "특히 북미에서 인기를 끌고 있는 브랜드 '라네즈'의 경우 저가 화장품으로 공략한 것이 아니기 때문에 가격저항이 크지 않은 편"이라고 말했다. 이어 "다만 관세는 항상 면밀히 모니터링하고 있다"고 말했다.


이 외에 제조사인 코스맥스,한국콜마 및 유통사 실리콘투등도 사정권이다. 제조사의 경우 관세에 따른 직접적인 영향은 미미하나, 고객사로부터의 주문 변동성, 유통사의 경우 마진압박 가능성이 상존하는 상황이다.


일각에서는 글로벌 일괄 15% 관세로 한국 화장품 업체들의 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려도 나온다. K-뷰티 브랜드들과 비슷한 포지셔닝을 가진 미국 브랜드 중 상당수가 중국 제조자개발생산(ODM)으로부터 제품을 조달하고 있다는 점을 고려하면, 이들의 원가 부담은 완화되기 때문이다.


기존 중국의 관세는 '상호관세 10%'에 '펜타닐 관세 10%'로 총 20%였으나, 이번에 일괄 15%로 관세가 부과되면 기존 대비 5%포인트가량 비용 절감 효과가 발생한다. 손민영 KB증권 연구원은 "국가별 차등 관세가 아닌 글로벌 일괄 15% 관세 부과의 경우 해외브랜드들의 대중 관세 부담 및 관련 리스크 완화로 이들의 수익성, 온쇼어 생산수요 감소로 한국화장품 업체들의 상대적인 경쟁력이 약화될 수 있다"고 분석했다.


상호관세 위법 판결으로 이미 납부된 관세의 환급 가능성도 거론된다. 지난해 하반기부터 15% 상호관세가 적용된 만큼, 해당 기간 미국으로 수출한 물량에 대한 환급이 이뤄질 경우 기업별로 적지 않은 현금 유입이 발생할 수 있다. 다만 환급이 자동으로 진행되는 구조는 아니어서 별도의 행정 절차나 법적 다툼이 뒤따를 가능성도 제기된다. 업계에서는 환급이 현실화되더라도 이는 일회성 요인에 그칠 수 있다는 점에서, 중장기 실적 방향을 좌우할 변수로 보기는 어렵다는 시각도 나온다.


한 뷰티업계 관계자는 "기존 상호관세 위법으로 인한 법적 소송은 아직 말씀드리기는 이른 상태나, 향후 환급이 현실화 될 경우 단기 실적에는 긍정적일 것"이라면서도 "다만 정책 불확실성이 해소됐다고 보긴 어렵다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

손 연구원은 "상호관세 환급의 경우 정확한 환급 대상 여부 및 금액, 적용 시점 등 세부 기준이 달라 확정되기까지는 상당한 시일이 소요될 것"이라면서도 "환급이 이뤄질 경우 미국 수출 물량이 큰 에이피알, 아모레퍼시픽, 실리콘투 등에는 일회성 이익 증가 요인으로 작용할 것"이라고 분석했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기