'운동하면 연 최대 5만포인트 적립'…튼튼머니 사업 시행

포인트로 스포츠용품 구매 등 가능

문화체육관광부는 서울올림픽기념국민체육진흥공단과 함께 23일부터 국민의 일상 속 스포츠활동 참여를 독려하기 위해 '2026년 스포츠활동 인센티브(튼튼머니)' 사업을 시행한다고 밝혔다.

튼튼머니는 만 4세 이상 국민 누구나 스포츠활동에 참여하면 30분에 500포인트를 적립할 수 있는 특전 제도다. 포인트를 적립할 수 있는 전국 4000여 개 스포츠시설에서 스포츠활동을 하거나 전국 국민체력인증센터에서 체력 측정을 받을 경우 1인당 연간 최대 5만 포인트까지 적립할 수 있다. 적립된 포인트는 제로페이 스포츠상품권과 삼성생명 슬리머니, 문화상품권 등으로 전환해 스포츠용품 구매, 스포츠시설 등록, 약국·병원 이용, 보험료 결제 등 스포츠·건강 분야 전반에 활용할 수 있다.

문체부와 체육공단은 올해 이용자 편의성을 높이기 위해 3월 말에 튼튼머니 전용 응용프로그램(앱)을 출시한다고 밝혔다. 앱을 이용하면 운동 인증과 포인트 관리가 한층 간편해진다. 문체부와 체육공단은 앱 출시(3월31일 예정) 이후 스포츠활동 기록관리, 주변 적립 시설 검색, 포인트 전환, 각종 참여 잇기(챌린지) 등 전 기능을 단계적으로 제공할 계획이라고 밝혔다. 앱 출시 전(3월30일 예정)까지는 '국민체력100' 누리집 정보 무늬(QR 코드)를 활용해 사업 참여 안내와 적립 기능을 중심으로 운영한다고 덧붙였다. 또한 튼튼머니 포인트 전환처를 지역화폐, 금융사 연계 등으로 계속 확장할 계획이라고 설명했다.

앱 출시와 연계해 홍보와 다양한 행사도 추진된다. 튼튼머니 참여와 행사에 대한 자세한 내용은 '국민체력100' 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부와 체육공단은 매년 튼튼머니 사업 지원 규모를 확대하고 있다. 특히 지난해에는 2024년(2만5000여명) 대비 약 5배 많은 12만4000여 명에게 혜택을 제공해 참여형 스포츠정책의 기반을 다졌다.





김대현 문체부 제2차관은 "튼튼머니는 운동 참여에 대한 실질적인 보상을 통해 국민 생활체육 참여율을 높이고, 만성질환 예방 등을 통한 의료비 부담 완화와 건강관리 문화 정착에도 기여할 것으로 기대한다"며 "문체부는 국민이 일상에서 스포츠를 더욱 쉽게 즐길 수 있는 환경을 조성하고 '기본이 튼튼한 사회'를 실현하기 위해 지원 규모를 단계적으로 확대하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

