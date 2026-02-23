본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 '슈퍼 301조' 칼끝, 韓 디지털 규제로 향하나

이명환기자

입력2026.02.23 11:12

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

망 사용료·온플법·지도 반출 등
디지털 분야 비관세 장벽으로 지적
韓 통상압박 강화 우려 목소리
규제 입법 속도조절 제언도

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방대법원의 상호관세 제동에 대응해 '슈퍼 301조'로 불리는 무역법 301조 카드를 꺼내면서 우리나라의 디지털 규제를 빌미로 통상 압박을 강화할 것이란 우려가 나오고 있다.


무역법 301조는 미국의 무역을 제한하거나 부담을 주는 외국 정부의 부당하거나 불합리하고 차별적인 행동, 정책, 관행에 관세 부과 등을 통해 대응할 권한을 행정부에 부여하는 내용을 담고 있다. 부당한 무역 관행이 명분이지만, 행정부의 자의적인 판단에 따라 다른 나라를 압박해 관세 대응을 하기 위한 수단으로 여겨진다. 다른 국가를 대상으로 전방위적인 조사와 제재를 가할 수 있어 '슈퍼 301조'라고도 불린다.


트럼프 '슈퍼 301조' 칼끝, 韓 디지털 규제로 향하나
AD

미국 무역대표부(USTR)는 매년 발간하는 무역장벽보고서(NTE)를 통해 우리나라의 망 사용료 문제와 고정밀 지도의 국외반출 제한, 클라우드 보안 인증(CSAP) 제도, 온라인 플랫폼 공정화법(온플법) 등을 대표적인 디지털 분야 비관세 장벽으로 지목해 왔다.


미국은 망 사용료의 일부를 글로벌 콘텐츠사업자들이 부담하도록 하는 법안이 국회에서 논의 중인 것을 '반경쟁적'이라고 판단하고 있다. 또 우리나라의 고정밀 지도를 해외 서버로 반출하기 위해 정부 허가를 받아야 한다는 점도 미국 기업에 주는 불이익이라고 보고 있다. 현재 구글과 애플 등이 1대5000 축척의 고정밀 지도 데이터를 해외 서버로 이전하겠다는 신청서를 우리 정부에 제출했는데, 정부는 국내 기업에 대한 역차별 우려와 통상 협상에 미칠 영향을 고려해 결정을 늦추고 있다. 우리나라 공공 클라우드 시장 진출을 위해서 필요한 CSAP 인증제도 역시 미국이 지적하는 디지털 규제 장벽 중 하나다.


미국은 우리 정부가 개인정보보호법 등을 통해 국내 이용자들의 개인정보 해외 이전을 제한한 것과 법 개정을 통해 과징금 규모를 늘리고 있는 점도 경계하고 있다. 정부와 여당이 추진 중인 온라인플랫폼공정화법(온플법) 역시 사전 규제의 성격으로 미국 기업에 불리하게 작용할 것이라고 보고 있으며 대규모 개인정보 유출 사고를 낸 쿠팡에 대한 우리 정부의 압박도 과도한 규제라고 본다.


트럼프 '슈퍼 301조' 칼끝, 韓 디지털 규제로 향하나

일각에서는 지난해 12월 국회 본회의 문턱을 넘은 허위조작정보 근절법(정보통신망법 개정안)에도 미국 행정부가 문제를 제기할 수 있다는 우려를 하고 있다. 이 법안은 구글·메타 등을 포함한 플랫폼 기업들의 허위·조작정보 관리 책임을 강화한다. 허위·조작정보를 고의로 유포할 경우 손해액의 최대 5배까지 징벌적 손해배상을 청구할 수 있다는 내용을 담았다. 미 국무부는 지난달 공식 입장에서 "한국 정부가 정보통신망법 개정을 의결한 데 대해 심각한 우려를 표명한다"며 "이는 미국 기반 온라인 플랫폼 사업에 부정적 영향을 미치고 표현의 자유를 훼손한다"고 밝힌 바 있다. 제임스 헬러 주한 미국대사대리도 지난달 '미국 빅테크의 한국 사업 영위를 차별하지 않는다는 약속을 이행하라'는 내용의 서한을 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 앞으로 보냈다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미국이 무역법 301조를 내세우면서 통상 불확실성이 커진 만큼, 현재 진행 중인 디지털 규제 입법 속도를 조절할 필요가 있다는 조언이 나온다. 최경진 가천대 법과대학 교수는 "트럼프 행정부는 대미 투자를 이끌어내기 위해 우리나라의 디지털 규제를 이유로 통상 압박의 수위를 높이려고 할 것"이라며 "플랫폼 규제와 연관된 신규 입법의 속도를 조절하는 동시에 우리 정부의 디지털 규제가 미국 기업만을 대상으로 하는 것이 아니라는 점을 설명하려는 노력이 필요하다"고 진단했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기