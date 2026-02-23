분당서울대병원, HIMSS ‘AMAM 7단계’ 인증…아태 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국의료정보경영협회 부여 AI 및 데이터 활용 평가 인증

데이터 플랫폼 및 심전도 AI 판독 소프트웨어 등 실질적 성과 호평

분당서울대병원은 미국의료정보경영협회(HIMSS)의 '개정판 AMAM' 최고 단계인 7단계 인증을 획득했다고 23일 밝혔다. 사우디아라비아 킹 압둘아지즈 메디컬 시티에 이어 세계 두 번째이자 아시아태평양 최초 사례다.

AMAM은 의료기관이 진료·연구·운영 과정에서 생성되는 데이터를 분석해 의사결정과 의료 질 개선에 활용하는 수준을 평가하는 모델이다. HIMSS는 2024년 개정판을 도입해 단순 데이터 보유를 넘어 임상 현장의 AI 활용 성과, 알고리즘 편향성 검증, AI 거버넌스 체계와 데이터 기반 의사결정 문화까지 종합 평가한다.

이번 평가에서 심사단은 병원의 자체 데이터 플랫폼 'CDW 3.0'을 핵심 성과로 꼽았다. 진료기록, 검사, 처방 등 병원 데이터를 통합 관리하고 분석할 수 있는 데이터 웨어하우스로 임상 지표와 AI 예측 모델을 연계해 운영하는 점이 높은 평가를 받았다. 병원은 이를 기반으로 의료 질 지표를 공개한 '아웃컴북'을 발간하며 데이터 투명성을 강화해왔다.

응급의료 현장에서의 AI 활용 사례도 주목받았다. 심전도 결과를 인공지능으로 분석하는 'ECG Buddy'를 도입해 심장질환 환자의 위험도를 신속하게 판별하고 치료 골든타임 확보에 기여했다는 평가다.

병원 측은 이번 인증이 AI를 안전하고 효과적으로 활용할 수 있는 체계를 국제적으로 인정받은 결과라고 설명했다. 전사적 AI 전환을 가속화해 진료 현장 중심의 디지털 헬스케어 혁신을 추진한다는 계획이다.

송정한 분당서울대병원장은 "데이터와 AI 역량을 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "검증된 AI 기술을 진료 현장에 적극 도입해 환자 안전과 치료 성과를 높이겠다"고 밝혔다.





분당서울대병원은 2010년 국내 최초로 HIMSS EMRAM 7단계를 획득한 이후 네 차례 인증을 유지해왔다. 의료정보시스템을 중동, 미국, 일본 등에 수출하며 디지털 헬스케어 분야에서 성과를 이어왔다.





