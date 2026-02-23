본문 바로가기
진주시, 원도심 살릴 '망경공원' 조성 박차… 남강·비거 테마 관광거점 기대

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.23 08:46

원더풀 남강 프로젝트 핵심 사업
휴식·역사·문화 결합한 복합공간으로 관광 활성화 기대

경남 진주시가 원도심의 휴식 공간을 확충하고, 남강의 자연경관과 고유한 역사를 결합해 차별화한 관광 자원인 '망경공원' 조성 사업에 박차를 가하고 있다.


이번 사업은 진주시가 역점 추진하고 있는 '원더풀 남강 프로젝트'의 핵심 사업으로, 상대적으로 공원 인프라가 부족했던 원도심 지역에 활력을 불어넣고, 진주를 역사·문화 관광 도시로 도약시키기 위한 발판이 될 전망이다. 시는 '망경공원'을 진주의 역사와 문화를 체험할 수 있는 '비거(飛車) 테마공원'으로 조성하고 있다.


◆ 소망 진산~망경 공원 잇는 '비거 육교'

설계 공모 사업으로 추진된 '비거 육교'는 도로 등으로 인해 단절돼 있던 '소망 진산 유등 공원'과 '망경공원'을 하나의 보행축으로 연결했다는 점에서 큰 의미가 있다. 너비 5m, 길이 40m 규모의 철골 구조물로 조성된 이 육교는 세련된 알루미늄 패널(Panel) 외장과 따뜻한 목재 덱(Deck) 바닥을 갖춰 시민들에게 안전하고 쾌적한 보행 환경을 제공한다.


디자인 측면에서는 진주의 역사 자산인 '비거'가 하늘을 향해 날개를 펼치며 비상하는 역동적인 순간을 형상화해 조형미를 극대화했다. 육교가 연결돼 두 공원 간의 이동 편의가 개선됐으며, 유기적인 동선 확보로 원도심 내 관광 자원들이 하나의 흐름으로 이어지는 효과를 거두고 있다.


특히 야간에는 육교 외벽의 타공 패널 사이로 새어 나오는 조명이 남강 위를 유영하는 유등의 이미지를 시각적으로 재현한다. 마치 수많은 유등이 강물을 따라 천천히 흐르는 듯한 은은한 풍경을 연출해 단순한 보행로를 넘어 진주의 정체성과 예술성을 담은 새로운 야간 경관 명소로 주목받고 있다.


진주시, 원도심 살릴 '망경공원' 조성 박차… 남강·비거 테마 관광거점 기대 진주시, 만경공원 비거숲길
◆비거 육교~옛 봉수대 잇는 '비거 숲길'

비거 육교와 함께 설계 공모 사업의 일환으로 추진돼 지난해 준공된 '비거 숲길'은 노후화된 기존 산책로를 정비해 남강의 수려한 자연경관을 가까이에서 누릴 수 있는 휴식 공간으로 거듭났다.


비거 육교와 망진산 봉수대를 잇는 이 숲길에는 전망 덱 2곳을 설치해 남강과 진주성 등 진주 시내 전경을 한눈에 담을 수 있다. 총연장 560m 구간 중 일부 구간에는 '스틸 그 레이팅(Steel Grating)' 구조를 적용해 개방감과 내구성을 높였다. 또한 야간 조명설치를 해 시민들이 시간에 구애받지 않고 안전하게 산책을 즐길 수 있도록 보행 환경을 개선했다.


이번 '비거 숲길' 조성을 통해 소망 진산 유등 공원에서 옛 봉수대까지 이어지는 관광 동선이 마련됐으며, 공원 간 접근성도 향상돼 시민들이 더욱 편리하게 도심 속 자연을 만끽할 수 있게 됐다.


◆전망대·전통 정원·편의시설 등 확충

'망경공원 전망대 조성사업'은 지난해 착공해 올해 준공 예정이다. 상부를 개방형 외부 공간으로 구성해 전통 누각처럼 바람이 통하는 구조로 만들어 촉석루와 조화를 이루는 남강의 새로운 경관을 형성하고, 시민을 위한 열린 공간을 제공할 예정이다.


'전통문화 정원 조성사업'은 지난 2024년 관광자원 개발사업에 선정돼 전환사업비를 확보했으며, 지난해 12월 착공했다. 입구 정원·정수장 및 펌프장·숲 정원 등 3개의 지구로 구성되는 이번 사업은 전통 수종을 식재하고, 전통적인 정원 요소를 현대적으로 재해석해 자연과 조화를 이루는 한국의 전통 정원을 구현한다.


또한 '망경공원' 일원은 공원 이용객의 편의를 극대화하기 위해 주차장 조성을 추진하고, 그동안 폭이 좁아 불편을 초래했던 공원 진입 도로의 확포장 공사를 2026년까지 마무리해 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 도심 속의 휴식·관광 명소로 조성할 계획이다.


◆2027년까지 단계별 준공…원도심 활성화 기대

진주시는 '망경공원' 조성 사업을 오는 2027년까지 단계별로 추진해 순차적으로 개방할 계획이다. 단계별 준공을 함으로써 사업 추진에 따른 시민 불편을 최소화하는 한편, 완성 구간부터 차례로 개방해 시민의 체감을 높일 방침이다.


'망경공원'은 과거 경작지로 활용되며 오랜 기간 소외됐던 공간으로, 이번 사업을 추진해 시민의 품으로 환원한다는 데 큰 의미가 있다. 남강과 촉석루, 진주성 등 인근의 주요 관광 자원과 유기적으로 연계해 보행 동선을 확충하고, 자연·역사·문화를 함께 즐길 수 있는 체류형 공간으로 거듭날 것으로 기대된다.


시는 '망경공원'을 중심으로 한 '남강 관광벨트(Belt)'를 구축하고, '원더풀 남강'의 핵심 거점으로 육성한다는 방침이다. 이로써 원도심에 새로운 활력을 불어넣고, 진주를 찾는 방문객들에게 다시 찾고 싶은 명소로 만들어 나갈 계획이다.




영남취재본부 최순경 기자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

맞춤콘텐츠

실시간 핫이슈

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

