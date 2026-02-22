룰라 브라질 대통령, 李대통령과 정상회담

기후·에너지·우주·방위산업·농업 등 분야 협력 강화 방안 논의 전망
루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 이재명 대통령 초청을 받아 22일 국빈 방한해 정상회담을 갖는다.
이번 룰라 대통령 방문은 이 대통령이 지난해 12월 청와대 복귀 후 국빈으로 맞이하는 첫 해외 정상이다. 양 정상은 23일 오전 정상회담을 갖고 양해각서(MOU) 서명식, 국빈 만찬 등을 할 계획이다.
회담에서는 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방위산업, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적교류 등 분야에서의 실질적 협력 강화 방안이 논의될 것으로 보인다.
양 정상은 사회 통합과 실용주의를 중시한다는 공통점이 있어 깊이 있는 논의가 이뤄질 전망이다.
또한 이 대통령은 지난해 6월 첫 해외 순방이던 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의에서 룰라 대통령과 회담하면서 소년공 시절 팔을 다친 일화를 소개하며 같은 소년공 출신인 룰라 대통령의 공감을 끌어낸 바 있다.
