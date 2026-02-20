검찰, '돈봉투 의혹' 송영길 2심 무죄에 상고 포기(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1심 일부 유죄 뒤집은 항소심 '무죄' 판결에

서울중앙지검, 상고 않기로 결정

검찰이 송영길 전 더불어민주당 대표의 정치자금법 위반 등 사건 항소심 무죄 판결에 대해 상고를 포기했다. 송 전 대표는 무죄를 확정하며 사법 리스크를 벗게 됐다.

서울중앙지검은 전당대회 돈 봉투 살포 의혹 등으로 재판에 넘겨졌던 송 전 대표에 대한 항소심 판결에 상고하지 않기로 했다고 밝혔다. 송 전 대표는 이날 더불어민주당 복당을 신청했다.

송영길 전 더불어민주당 대표가 20일 인천 남동구 인천시당을 찾아 고남석 시당위원장에게 복당 신청서를 제출한 뒤 지지자들로부터 축하 꽃다발을 받고 있다. 연합뉴스

검찰은 "지난 12일 대법원에서 관련 사건에 대해 검찰 상고를 기각하는 등 압수물의 증거능력에 관하여 더 엄격한 판단을 하는 점 등을 고려했다"고 알렸다. 또 "향후 압수수색 실무 운영 전반을 면밀히 점검하고, 개선이 필요한 사항에 대해서는 적극적으로 보완해 나가겠다"고 했다.





앞서 서울고법 형사1부(부장판사 윤성식·민성철·권혁준)는 지난 13일 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 재판에 넘겨진 송 대표에게 징역 2년을 선고한 1심 판결을 깨고 무죄를 선고했다.





