모티프 테크놀로지스, 독파모 추가 공모 선정…"글로벌 최고 수준 AI 목표"(종합)

"독자 구조로 AI 모델을 설계한 경험 높은 평가"

"산업·공공 분야 확산 등 AI 생태계 발전 기대"

과학기술정보통신부(과기정통부)가 '독자 AI 파운데이션 모델'(독파모) 프로젝트 추가 공모를 통해 모티프 테크놀로지스 컨소시엄을 정예팀으로 선정했다. 향후 과기정통부는 추가 선정된 모티프 테크놀로지스에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 등 기존 팀과 동등한 수준의 지원을 조속히 지원할 예정이다.

김경만 과학기술정보통신부 인공지능정책실장이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 추가공모 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스

과기정통부는 20일 정부서울청사에서 브리핑을 통해 독파모 프로젝트 추가 공모에 참여한 컨소시엄 대상으로 심층 평가를 진행해 모티프 테크놀로지스를 선정했다고 밝혔다. 함께 추가 공모에 지원한 트릴리온랩스 컨소시엄은 탈락했다. 김경만 과학기술정보통신부 인공지능정책실장은 이날 브리핑에서 "독자 구조로 AI 모델을 설계한 경험과 상대적으로 적은 파라미터와 제한된 데이터 환경에서도 세계적 수준의 모델과 경쟁 가능한 성능을 달성한 경험에서 (모티프 테크놀로지스가) 높은 평가를 받았다"며 "트릴리온랩스도 AI 모델의 기술 자립도가 우수한 것으로 평가받았지만 아쉽게도 정예 팀에는 최종 선발되지 못했다"고 설명했다.

모티프 테크놀로지스 컨소시엄에는 모티프 테크놀로지스를 비롯해 모레, 크라우드웍스, 엔닷라이트, 서울대·KAIST·한양대 산학협력단 등 산학연 기관과 다수 기업이 참여하고 있다. 컨소시엄은 3000억(300B) 파라미터급 추론형 대규모언어모델(LLM)을 시작으로 310B급 비전언어모델(VLM), 320B급 비전언어행동모델(VLA)까지 단계적으로 고도화해 글로벌 최고 수준의 독자 AI 모델을 구축한다는 목표를 제시했다. 개발 모델은 상업용 오픈소스로 공개하고 가중치와 코드, 최적화 라이브러리 등 전 영역을 개방할 계획이다.

김 정책실장은 "모델 가중치, 코드, 연산 최적화, 라이브러리 등 모델부터 소프트웨어까지 전 영역을 오픈 소스로 공개하고 대국민 플랫폼을 구축 및 결합할 것"이라며 "무료 AI 서비스 제공하고 다양한 산업 및 공공 분야에 확산되는 등 AI 생태계 발전 측면에서 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

정부는 해당 정예팀에 그래픽처리장치(GPU) B200 768장과 데이터 구축·공동구매 예산 등 대규모 인프라를 기존 정예팀과 동일한 수준의 지원을 제공한다. 또한 'K-AI 기업' 명칭을 부여해 국가 대표 프로젝트로 육성한다는 방침이다. 김 정책실장은 독파모 프로젝트의 추진 속도와 관련해 "최근 좋은 AI 모델이 연이어 등장했고 저희도 긴장한 게 사실"이라며 "실제로 기업들이 개발 속도를 좀 낼 것이라고 판단해서 기존 정예팀에 GPU와 데이터 등을 더 공급할 것"이라고 말했다.

LG AI연구원, 업스테이지, SK텔레콤 등 기존 3개 정예팀은 오는 6월 말까지, 모티프 테크놀로지스는 오는 7월 말까지 개발하는 등 동일한 AI 모델 개발 기간 속에서 경쟁을 벌인다. 이후 오는 8월 초 단계평가를 통해 성과 점검에 나선다. 평가는 기존 틀을 유지하면서 글로벌 리더보드 기준을 반영해 '독자성' 항목을 세분화할 계획이다. 김 정책실장은 "차기 단계 평가 기준 방안 등을 조속히 협의해서 확정하겠다"며 "객관적이고 공정한 평가와 함께 독파모 프로젝트의 목표를 달성하도록 운영하겠다"고 말했다.





배경훈 부총리는 "오픈AI, 앤스로픽 등 주요 빅테크도 처음부터 세계적으로 인정받는 조직이 아니었다"며 "국내 AI 생태계가 도전을 통해 성장할 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





