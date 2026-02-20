경찰, '북한 무인기' 대학원생 이적죄 구속영장 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항공안전법·군사기지법 위반 등도 적용

수사 당국이 북한 무인기 침투 사건 주범으로 지목된 대학원생의 신병 확보에 나섰다. 남북 긴장을 조성해 국민을 위험에 직면하게 한 범죄로 판단하고 이적죄를 적용했다.

군경 합동조사 태스크포스(TF)는 일반이적죄, 항공안전법 및 군사기지법 위반 혐의로 30대 대학원생 오모씨에 대해 구속영장을 신청했다고 20일 밝혔다. TF는 "민간인 피의자 중 증거인멸 우려가 큰 주피의자에 대해 사전구속영장을 신청했으며 이날 청구됐다"고 설명했다.

군경 합동조사 태스크포스(TF)가 지난 1월 피의자 오모씨가 다니던 서울의 한 대학교 공대 건물에서 압수품을 옮기고 있다. 연합뉴스

TF가 수사 중인 피의자에 대해 신병 확보에 나선 건 처음이다. 오씨는 현재 미체포 피의자 신분으로, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음주 초 이뤄질 것으로 보인다.

경찰에 따르면 오씨가 날린 무인기는 인천 강화도에서 출발한 뒤 북한 개성시·평산군을 경유해 경기 파주시로 돌아오도록 설정됐다. 경찰은 오씨가 무인기 사업을 통해 경제적 이익을 얻을 목적으로 무인기를 네 차례 날려 성능을 시험했다고 판단했다. TF 관계자는 "북한의 규탄 성명 발표 등 남북 간의 긴장을 조성해 국민을 위험에 직면하게 했다"며 "군의 군사사항을 노출시켜 대비 태세에 변화를 가져오는 등 군사상 이익을 해한 것으로 판단한다"고 전했다.

수사 당국이 현재까지 입건한 피의자는 주범 오씨와 무인기를 제작한 무인기 업체 에스텔엔지니어링 대표 장모씨, 이 업체 대북전담이사를 자처한 김모씨, 오씨와 금전 관계가 드러난 국가정보원 8급 일반직 A씨, 오씨와 학교 동창 사이로 무인기를 날릴 때 동행한 육군 특수전사령부(특전사) 소속 B대위, 국군정보사령부(정보사) 소속 C소령과 D대위 등 7명이다.

TF는 A씨가 향후 공작 업무를 맡을 시기를 염두에 두고 오씨와 일찍부터 친분을 조성하려 금전 거래에 나섰을 가능성을 의심하고 있지만, 국정원은 일반직인 A씨의 경우 승진한다 해도 특정직이 수행하는 공작 등 정보 보직을 맡을 수 없다고 일축한 상태다.





정보사는 공작원이 위장 신분증으로 취재를 빙자한 정보활동을 할 수 있도록 '가장 신문사'를 운용하기 위해 오씨를 일종의 협조자로 포섭했다는 입장으로 전해졌다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

