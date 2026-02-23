한국능률협회-강원광역자활센터, 강원 자활기업 역량 강화 위한 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 자활기업 성장·자립 기반 고도화… 현장 중심 지원체계 구축

현장 전문성(강원광역자활센터) × 특화 솔루션(KMA) 결합한 공동 모델 추진

협약식에서 KMA 김병현 상무, 강원광역자활센터 이경희 센터장이 기념 촬영을 하고 있다.(사진=한국능률협회)

KMA한국능률협회(상근부회장 최권석, 이하 KMA)와 강원광역자활센터는 최근 강원 지역 자활기업의 역량 강화와 비즈니스 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 강원 지역 자활 현장에서 축적된 운영 경험과 네트워크를 보유한 강원광역자활센터와, 경영·조직·역량개발 분야의 전문성을 기반으로 실행형 솔루션을 제공해온 KMA가 협력해, 자활기업의 성장과 자립을 지속가능하게 지원하는 협력체계를 구축한다는 점에서 의미가 크다.

협약에 따라 양 기관은 강원 자활 현장의 특성과 수요를 반영한 공동 기획 프로그램을 추진하며, 자활기업의 실행역량을 높이기 위한 경영 컨설팅, 인적자원 역량개발, 포럼 및 홍보 사업 등 다양한 협력 모델을 단계적으로 확대할 계획이다.

특히 강원광역자활센터는 강원 도내 자활기업 및 유관기관과의 협업 기반을 바탕으로 현장 과제 도출, 참여기업 발굴, 운영 지원 등 실행체계를 담당하며, 한국능률협회는 자활기업의 경쟁력 강화를 위한 전문 콘텐츠 제공, 프로그램 설계 및 운영 지원, 성과 확산 체계 구축 등 솔루션 측면에서 역할을 수행하게 된다.

또한 양 기관은 사업 추진 과정에서 확인되는 운영 데이터 및 사업 정보 등 공동 성과 자산을 체계적으로 관리하고, 제공받은 정보에 대한 기밀 유지 원칙을 준수하는 등 책임 있는 협력 파트너십 운영 원칙에도 합의했다.

이경희 강원광역자활센터 센터장은 "이번 협약은 자활기업의 현장 니즈를 보다 정교하게 반영하고, 자활사업이 '지속가능한 비즈니스'로 성장할 수 있는 실행 기반을 강화하는 출발점"이라며 "현장 중심의 협력 운영을 통해 강원 자활기업의 성장과 자립을 실질적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

김병현 KMA 상무는 "강원광역자활센터가 보유한 현장 전문성과 네트워크는 자활기업 육성의 핵심 자산"이라며 "KMA는 교육·컨설팅 분야에서 축적한 실행형 솔루션 역량을 바탕으로, 강원 자활기업이 경쟁력을 갖춘 사업 주체로 성장할 수 있도록 공동 모델을 체계적으로 추진하겠다"고 말했다.





한편, 강원광역자활센터는 지역 자활사업의 중추기관으로서 자활기업 발굴 및 성장 지원을 수행해 왔으며, KMA는 공공 및 산업현장 대상 인재개발·조직혁신·경영 컨설팅을 통해 지속가능한 성장과 혁신을 지원하는 전문기관으로 다양한 사업을 수행하고 있다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

