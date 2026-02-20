포천시, 3700번 광역버스 3월 4일 개통…동북부 교통 혁신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 이동·일동 주민 숙원 해결

도평리-별내역 광역버스 3월 4일 운행

경기 포천시는 오는 3월 4일부터 경기도 광역 공공버스 신규 노선인 3700번(도평리-별내역)을 정식 운행한다고 20일 밝혔다.

포천시, 3700번(도평리별내역) 광역버스 3월 4일 운행 개시. 포천시 제공

3700번 노선은 광역 대중교통 접근성이 상대적으로 낮았던 이동·일동·화현·내촌 지역 주민들의 도심 이동 편의를 높이고, 수도권 광역교통망과의 연계를 강화하기 위해 신설했다. 그간 해당 지역은 서울 및 수도권 주요 거점 직결 노선 이용에 어려움이 있었던 만큼, 이번 노선 개통으로 교통여건 개선에 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.

노선 개통에 따라 서울 및 수도권 주요 거점과의 접근성이 향상돼 통학·통근 등 일상 이동 편의가 개선될 것으로 기대된다. 특히 별내역과의 연계를 통해 철도망 접근성이 확대되면서 시민들의 대중교통 이용 선택 폭도 한층 넓어질 전망이다.

개통식은 3월 3일 일동면 동부교회 주차장에서 개최되며, 노선 추진 경과보고와 축사, 시승 행사 등을 진행할 예정이다. 시는 이날 노선 신설 배경과 운행 계획을 주민들에게 상세히 안내할 계획이다.





포천시 관계자는 "3700번 노선은 교통소외 지역 주민들의 이동권을 실질적으로 보장하는 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 간 교통 격차를 해소하고 주민 생활과 직결되는 광역교통망을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 밝혔다.





