본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

“美 해양행동계획(MAP), 현실적이지 않다”-카토연구소

정재형경제정책 스페셜리스트

입력2026.02.20 10:12

시계아이콘03분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
“美 해양행동계획(MAP), 현실적이지 않다”-카토연구소 연합뉴스
AD

미국 트럼프 행정부가 최근 발표한 조선업 부흥 전략인 해양행동계획(Maritime Action Plan, MAP)이 목표로 한 성과를 달성하지 못한 채 상당한 비용만 초래할 것이라는 주장이 나왔다.


미국 자유주의 싱크탱크인 카토연구소(CATO institute)의 콜린 그라보우(허버트 A. 스티펠 무역정책연구센터 부소장)는 대형 상선 건조 능력 확보를 통해 군함 건조까지 가능하게 한다는 MAP의 목표에 대해 ‘현실적이지 않다’는 평가를 내렸다. 다음은 그라보우 부소장이 19일 연구소 홈페이지에 올린 글을 요약해 정리한 것이다.


미국 조선소의 대형 상선 건조 비용은 세계 평균 가격의 약 5배다. 그래서 실제로 미국에서 건조되는 선박은 거의 없다. 경쟁력 차이를 극복하려면 비용, 생산성, 산업조직을 대대적으로 변혁해야 한다.


극복해야 할 것은 첫째, 충분한 인력 확보다. 조선업은 노동집약적이며, 안정적인 고숙련 인력이 필요하다. 그런데 필리조선소(한화오션이 2024년 12월 인수한 조선소)는 연간 이직률이 100%에 육박하는 것으로 알려져 있다. 둘째, 미국 조선 시설은 구식이다. 2025년 6월 미국 회계감사원(GAO) 보고서에 따르면 대부분 인프라가 2차 세계대전 시기 건설된 것이다. 관계자들은 미국 조선소가 기술 면에서 경쟁국들보다 수십년 뒤처져 있다고 평가해왔다. 이런 요소들이 막대한 생산성 격차를 만들며, 단기간에 해결되기 어렵다. 특히 2018년에 시작한 미 해군 조선소 현대화 사업은 20년 프로젝트로 구성돼 있다. 셋째, 미국 조선소는 원재료 투입 비용이 크다. 관세로 인해 높게 유지되는 미국 철강 가격은 경쟁력 있는 선박 건조에 큰 문제다.


이런 도전들을 극복하기 위해 MAP는 더 많은 보조금, 외국 건조 선박에 대한 수수료 신설, 미국 수입품의 일정 비율을 미국 건조 선박이 운송하도록 요구하는 규정을 제시했다. 이는 전혀 새로운 접근이 아니다. 미국은 과거에도 보조금 정책을 썼지만 결과는 좋지 않았다.


가장 야심 찬 연방 프로그램은 1936년에 도입된 ‘건조 차액 보조금(construction differential subsidies)’이었다. 이는 미국 건조 선박 비용의 최대 절반까지 보조하는 제도였다. 목적은 노골적으로 명확했다. 즉, 국내·해외 조선 가격 격차를 없애기 위해 국내 건조 비용의 최대 50%를 보전하겠다는 것이었다. 그러나 이 조치는 경쟁력 확보를 촉진하지 못했고, 1981년에 보조금이 철회되기 전부터 업계에는 이미 먹구름이 드리우고 있었다. 보조금 체제에서 연간 15~20척을 생산하던 것이, 보조금이 끝난 뒤 수십 년 동안은 대체로 한 자릿수로 떨어졌다는 사실은, 미국 조선소가 이런 자금에 얼마나 의존했는지를 보여준다.


설령 MAP의 산업정책이 어떻게든 성공해 선박 생산을 크게 늘린다 하더라도, 그 성과가 명확하지 않다. 정부는 상업 조선 확대가 해군 조선으로 파급되어 비용이 낮아지고 인도 일정이 개선될 것이라고 주장한다. 그러나 이 논리는 해군·상업 조선의 현실과 어긋나 보인다.


상업 조선과 해군 조선은 일부 공통점이 있지만, 중요한 지점에서 크게 다르다. 한 논문은 재료, 생산 복잡성, 규제, 설계 철학에서 중대한 차이가 있다고 지적했다. 2006년 의회 증언에서 해군해상체계사령부(Naval Sea Systems Command) 사령관은 “별개의 산업이라고 주장할 수도 있다”고 말했다.


주요 해군 조선소들이 충분한 국내 시장이 있음에도 상업 건조를 대부분 포기했다는 점은 이를 뒷받침한다. 구축함을 만드는 배스 아이언 웍스(Bath Iron Works)는 1984년 이후 상선을 건조하지 않았다. 또 다른 군함 조선소인 잉걸스(Ingalls Shipbuilding)는 1999년 실패한 시도 이후 상업 건조를 시도하지 않았다. 뉴포트뉴스(Newport News Shipbuilding)는 냉전 이후 1990년대에 상업용 유조선을 수주해 물량을 채우려 했지만, 3억2000만 달러 이상의 손실을 기록했다.


한편 핀칸티에리(Fincantieri Marine Group)는 위스콘신주 마리네트(Marinette) 조선소에서 수상 전투함을 만들고, 별도의 스터전베이(Sturgeon Bay) 조선소에서 상선을 건조한다.


이런 ‘조선업의 이원화’는 미국만의 현상이 아니다. 의회조사국(CRS) 분석가 로널드 오루크(Ronald O’Rourke)는 해군·상선을 모두 만드는 아시아 조선소들이 선박 유형별로 노동자를 분리하려는 노력을 기울인다고 지적했다. 일본의 미쓰비시중공업(Mitsubishi Heavy Industries)은 해군·상업 조선을 물리적·조직적으로 ‘에어갭(air gap,망 분리)처럼 분리한다고 알려져 있다.


또한 2024년 랜드(RAND)연구소의 분석에 따르면, 중국에서 두 유형의 조선업이 점점 더 독립적으로 진행될 수 있다고 보았는데, 조선소들이 해군 조선 또는 상업 조선 중 하나에 집중하지만 둘 다 하지는 않는다는 것이다. 주목할 점은 한국의 조선사 삼성중공업(Samsung Heavy Industries)이 해군 전투함 건조를 피하고 있다는 사실이다.


물론 상업·해군 조선 사이에 일부 겹치는 부분이 있고, 상업 생산 확대가 특정 고정비·간접비를 더 많은 선박에 분산시켜 효율을 높일 수 있는 시나리오도 상상할 수 있다. 그러나 논리를 따져보자. 보조금으로 상업 조선을 촉진한다는 것은, 큰돈을 먼저 쓰고 그 돈을 새로운 효율로 회수하길 기대한다는 뜻인데, 이는 매우 불확실한 제안이다.


이런 우려는 과거 경험에 기반한다. 1975년 GAO 보고서는, 연방 보조금으로 강화된 상업 조선이 숙련 노동력 부족을 낳아 해군 함정 인도 지연과 비용 상승에 기여했다는 해군의 전년도 의회 증언을 소개했다. 즉, 대형 상선에 대한 보조금 건조는 오히려 군함 건조를 약화시킬 수 있다. 유사한 논리는 상업 조선 내부에도 적용된다. 인력과 투자가 대형 조선소로 쏠리면서, 국제 시장에서 비교우위를 키우기 더 유리한 소형 조선소들이 오히려 손해를 볼 수 있다. 상업 생산을 전반적으로 늘리거나, 이미 전투함을 제때 납품하지 못하는 해군 조선소에 상선 건조까지 추가한다고 해서, 해군 조선소가 겪는 어떤 문제가 해결될지 분명하지 않다.


하지만 MAP가 잘못된 해법을 담고 있더라도, 해군 조선 문제와 노후하고 경쟁력 떨어진 상선 건조 능력 문제는 실제로 존재한다. 그렇다면 더 신뢰할 만한 개혁 방안은 어떤 모습이어야 할까? 나는 몇 가지 정책 옵션을 제시했다.


첫째, 생산의 연속성을 보장하라. 미국 조선소는 정부가 일관된 '수요 신호(demand signal)'를 주지 않는 것을 어려움의 핵심 원인으로 자주 든다. 이런 주장이 근거 없는 것은 아니다. 미래 수요에 대한 가시성이 낮으면, 군함 건조 수요를 맞추기 위한 계획과 투자가 더 어려워진다. ‘호황-불황’ 식의 순환 대신, 미국은 더 안정적이고 예측 가능한 생산을 지향해야 한다.


일본이 하나의 모델이 될 수 있다. 미 의회조사국(CRS)의 분석가인 로널드 오루크에 따르면 일본은 국방 환경과 관계없이 매년 잠수함 1척을 건조한다. 더 많은 잠수함이 필요하면 기존 함정의 수명을 연장해 전력을 늘릴 수 있다. 반대로 필요하면 퇴역을 활용해 함대를 줄일 수 있다. 어떤 경우든, 이 접근은 수요를 안정화하고, 건조 효율을 높이며, 기술·장비·숙련을 유지하게 한다.


둘째, 동맹국의 조선소를 활용하라. 미국은 세계에서 가장 유능한 조선사들을 핵심 동맹으로 두고 있지만, 군함의 해외 건조·수리를 제한하는 법 때문에 이를 활용하기 어렵다. 더 많은 전문가들이 주장하듯 이런 법이 개정된다면, 숙련된 동맹 조선소에서 대형 모듈 또는 선박 전체를 건조하는 길이 열릴 수 있다.


국내 건조는 가치가 있지만, 어느 시점에서는 건조 기간이 훨씬 짧고 비용이 크게 낮은 동맹 조선소를 활용하는 편익이 이를 능가한다. 함대 보급선(oiler)이나 쇄빙선처럼 지연과 비용 상승이 큰 비전투함 프로그램들을 포함해 많은 사업에서, 국가안보의 저울은 동맹 건조 쪽으로 이미 기울었을 가능성이 크다.


셋째, 연안 운송법(coastwise laws)을 개혁하거나 폐지하라. 미국의 연안 운송법(존슨법, 미국 내 연안 운송을 미국에 의해 소유 · 등록 · 건조된 선박으로, 미국인이 승선한 선박에 한정해 허용)이 철강·에너지 같은 전략 산업에 상당한 경제적 부담을 준다는 증거는 오래전부터 분명하다. 그러나 이 법은 더 직접적인 국가안보 측면에서도 실패하고 있다. 미국인에게 새 선박을 터무니없이 비싼 가격에 사게 하는 것이, 크고 현대적인 선대나 튼튼한 조선 산업을 발전시키는 데 도움이 되지 않았기 때문이다.


최소한 동맹국에서 건조한 선박의 사용을 허용하도록 개혁해야 한다. 자본비용을 대폭 낮추면 더 크고 현대화된 선대가 촉진되고, 그에 따른 경제·국가안보 편익도 따른다. 또한 연안 운송이 늘어나면 수리·정비 분야에서 미국 조선소의 고용 기회도 증가할 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

더 과감한 접근은 법을 아예 폐지하고, 국가안보 필요를 미국 선박·선원의 고용을 촉진하는 표적 보조금으로 충족시키는 것이다.




정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기