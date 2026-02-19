오픈AI, 1000억달러 조달 가시화…기업가치 8500억달러 웃돌 듯

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오픈AI의 신규 투자 라운드 1차 유치가 마무리 단계에 근접하는 가운데 1000억달러(약 145조원) 이상의 자금이 조달될 가능성이 제기됐다. 전체 기업가치도 예상보다 큰 8500억달러(약 1233조원)을 넘어설 것이란 전망이 나오고 있다.

블룸버그통신은 19일(현지시간) 오픈AI의 투자 사안에 정통한 관계자들의 말을 인용해 "1000억달러 이상을 조달할 가능성이 있으며 전체 기업가치가 8500억달러를 넘어설 수 있다"고 전했다.

당초 투자 완료시 기업가치는 약 8300억달러로 예상됐다. 하지만 추가 자금 유입 가능성이 제기되면서 8500억달러를 웃돌 수 있다는 관측이 나오고 있다. 투자유치 전 오픈AI의 기업가치는 7300억달러 수준으로 거론됐다.

이번 투자라운드의 1차 자금은 주로 아마존, 소프트뱅크, 엔비디아, 마이크로소프트 등 전략적 투자자들로부터 조달될 예정이다. 이들 기업은 이달 말까지 각자의 투자 배분을 확정할 것으로 예상된다.

앞서 블룸버그는 이번 거래와 관련해 아마존이 최대 500억달러, 소프트뱅크가 최대 300억달러, 엔비디아가 200억달러 투자 방안을 논의 중이라고 보도한 바 있다. 기업 투자자들의 자금은 올해 동안 여러 차례에 걸쳐 분할 납입(tranche) 방식으로 들어올 것으로 예상된다고 전했다.





또한 1차 자금 조달 이후에는 벤처캐피털(VC), 국부펀드 등 재무적 투자자들이 참여하는 2차 라운드가 이어질 예정이다. 이후 총 자금 조달 규모는 상당히 더 늘어날 수 있다고 일부 관계자들은 설명했다.





