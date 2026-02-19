삼성전자, 3GPP 엑설런스 어워드 최다 수상 기록 경신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성리서치아메리카 소속 연구원 수상

누적 수상자 8명 '업계 최다'

삼성전자는 삼성리서치아메리카(SRA) 소속 에코 옹고사누시 연구원이 지난 13일(현지시간) 스웨덴 예테보리에서 열린 3GPP 국제 표준화 회의에서 '2025년도 엑설런스 어워드' 수상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

삼성리서치아메리카(SRA) 소속 에코 옹고사누시 연구원. 삼성전자 뉴스룸

세계 이동통신 표준화 기구인 3GPP는 2012년 엑설런스 어워드를 제정하고, 차세대 모바일 통신 표준 개발에 공헌한 개인을 선정해 상을 수여하고 있다. 이번 수상으로 삼성전자는 3GPP 엑설런스 어워드 누적 수상자 8명을 배출해 업계 최다 수상 기록을 경신하게 됐다.

옹고사누시 연구원은 삼성전자의 디바이스경험(DX) 부문 선행연구조직인 삼성리서치 산하 조직 SRA의 물리 계층(RAN WG1) 분야에서 활동해 왔다. 특히 다중 입출력(MIMO) 기술 분야에서의 공로를 높게 평가받아 수상의 영예를 안았다.

MIMO는 여러 개의 안테나를 활용해 데이터 전송 효율과 커버리지를 높이는 기술이다. 4G LTE와 5G 통신의 근간이 되는 핵심 기술로, 6G에서도 사용자 경험 개선 등 역할을 할 것으로 평가받고 있다.

옹고사누시 연구원은 3GPP '풀 디멘션 MIMO(FD-MIMO)' 표준화 작업을 하는 라포처를 맡아 6G의 MIMO 기술 표준화를 이끌고 있다. 라포처는 전 세계 수많은 통신 업체의 의견을 조율하고 기술적 합의를 끌어내는 3GPP 표준화 기구의 역할을 한다.





옹고사누시 연구원은 "3GPP 표준화에 기여하는 삼성의 역할에 동참할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 3GPP 분야 협력을 통해 차세대 통신 기술 표준을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

