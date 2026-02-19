홈앤쇼핑, 말레이시아 B2C 박람회 '마이뷰티 엑스포' 참가

지난 12일부터 15일까지 열려

홈앤쇼핑이 말레이시아 최대 규모의 B2C 박람회인 '2026 마이뷰티 엑스포'에 참가했다고 19일 밝혔다.

서울 마포구 홈앤쇼핑 전경. 홈앤쇼핑

마이뷰티 엑스포는 지난 12일부터 15일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르 미드밸리 전시센터에서 열렸다. 홈앤쇼핑은 우수 K-뷰티 협력사 8개사와 함께 홈앤쇼핑 프리미엄관을 구성했다.

홈앤쇼핑은 이번 박람회에 참가하는 중소기업들을 위해 ▲부스 임차 및 설치 ▲현지 라이브 커머스 방송 기회 제공 ▲홍보 및 이벤트 지원 ▲현지 B2C 고객 마케팅 반응 피드백 등 말레이시아 시장 진출을 위한 실질적인 현지 마켓 테스트 지원책을 마련했다.

특히 이번 행사는 현지 파트너사와의 긴밀한 협력으로 단순한 전시를 넘어 현지 소비자들의 반응을 직접 테스트하고 실제 수출 계약으로 이어질 수 있는 징검다리 역할을 할 것으로 기대된다.

홈앤쇼핑은 지난해에도 미국·중국·동남아 등 주요 국가를 중심으로 총 74개 우수 중소기업에 대해 현지 온라인 플랫폼 입점, 오프라인 유통망 연계, 마케팅 및 물류 지원 등을 종합적으로 제공했다. 또 LA 세계한인비즈니스대회, 인터참코리아, 자카르타 프리미엄 소비재전 등 국내외 주요 박람회에 홈앤쇼핑 공동관을 운영하며 중소기업의 해외 판로 개척을 도왔다.





홈앤쇼핑 관계자는 "해외 진출에 어려움을 겪는 중소기업들에 실질적인 도움을 주기 위해 박람회 참가부터 바이어 매칭까지 체계적인 지원 프로세스를 구축하고 있다"며 "앞으로도 K-뷰티와 K-푸드를 필두로 우수한 중소기업 상품들이 세계 시장에서 빛을 발할 수 있도록 글로벌 판로 지원을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

