美 "이란핵협상 여전히 이견 커"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 백악관이 18일(현지시간) 이란을 향해 "도널드 트럼프 대통령 및 이 행정부와 합의를 하는 게 매우 현명할 것"이라고 밝혔다.

AD

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "트럼프 대통령은 이란을 비롯한 전 세계 어느 국가에 대해서도 외교적 해결을 항상 최우선 선택지로 삼아왔다는 점을 분명히 해왔다"며 이같이 설명했다.

다만 "이란에 대해 공격을 할 많은 이유와 논거가 있다"며 "그는 항상 미국과 미군, 미국인에 최선의 이익이 뭔지 고민하고 있으며, 이것이 그가 모든 종류의 군사 행동에 관한 결정을 내리는 방법"이라고 강조했다.

이와 함께 레빗 대변인은 전날 스위스 제네바에서 진행된 미국과 이란의 두번째 핵 협상 결과에 대해 "약간의 진전이 만들어졌지만, 몇몇 이슈에서 여전히 큰 차이가 있다"고 설명했다.

그러면서 "이란 측이 향후 몇주 안에 더 구체적인 사안들을 갖고 (협상 테이블로) 돌아올 것으로 예상된다"며 "대통령은 이것이 어떻게 전개되는지 계속 지켜볼 것"이라고 말했다.





AD

그는 트럼프 대통령이 군사행동 대신 협상을 진행할 수 있는 시한을 이란에 제시했는지에 대한 질문에 대해서는 "대통령을 대신해 기한을 설정하지 않겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>