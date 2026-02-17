'유승은 출전' 스노보드 슬로프스타일, 폭설 연기(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계 올림픽 슬로프스타일 결선 악천후 변수

조직위 새로운 날짜와 시간 통보 예정

유승은 빅에어 동메달 이어 멀티 메달 도전

스키점프 남자 슈퍼팀 경기는 폭설 중단

2라운드까지 성적 순, 오스트리아 우승

유승은(성복고)이 출전할 예정이던 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 경기가 폭설로 연기됐다.

올림픽 조직위원회는 17일(현지시간) "악천후로 스노보드 여자 슬로프스타일 결선이 연기됐다. 새로운 날짜와 시간은 오늘 중으로 결정될 예정"이라고 밝혔다. 이 경기는 애초 한국시간으로 이날 오후 9시부터 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열릴 예정이었지만 리비뇨에 많은 눈이 내리는 등 궂은 날씨가 이어지며 올림픽 경기 일정에도 차질을 빚었다

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 경기가 악천후로 인해 연기됐다. 현장 스태프가 눈을 치우고 있다. 리비뇨(이탈리아)=EPA연합뉴스

유승은은 지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 3위에 올라 대한민국 선수단에 이번 올림픽 두 번째 메달을 안겼다. 슬로프스타일에선 예선 전체 3위(76.8점)로 12명이 최종 순위를 놓고 겨루는 결선에 진출했다.

슬로프스타일은 보드를 타고 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다. 12명이 메달을 놓고 겨루는 결선은 1∼3차 시기를 치러 가장 좋은 점수를 최종 성적으로 삼아 순위를 가린다.

코스나 연기 형태에 차이가 있지만, 슬로프스타일에서도 빅에어처럼 점프대에서 도약해 공중 연기를 펼치는 구간이 있어서 두 종목을 병행하는 선수가 많다. 유승은도 빅에어를 주 종목으로 삼으면서도 지난해 하얼빈 동계 아시안게임 때 슬로프스타일에 출전해 5위에 오르는 등 국제 무대에서 경쟁해왔다.

유승은은 이번 대회 빅에어 종목에서 동메달을 따냈다. 한국 여자 스노보드 선수 최초의 올림픽 메달이었다. 이후 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 두 번째 메달을 금빛으로 장식했다. 유승은은 슬로프스타일에서 최초의 '멀티 메달'에 도전한다.

앞서 같은 날 이탈리아 프레다초 스키점프 경기장에서 열린 스키점프 남자 슈퍼팀 경기는 3라운드 도중 폭설로 인해 갑작스럽게 종료됐다.

이번 대회에 처음 도입된 슈퍼팀은 국가당 2명의 선수가 팀을 이뤄 총 3개 라운드에 걸쳐 점수를 쌓는 방식이다.

이날 경기는 마지막 3라운드 종료까지 단 3명의 점프만을 남겨둔 상태에서 갑작스럽게 중단됐다.

국제스키연맹(FIS)은 폭설로 도약대(인런)의 속도가 급감하고 풍향이 바뀌는 등 선수들의 안전 확보가 어렵다고 판단, 3라운드 결과를 무효로 처리하고 앞선 2라운드까지의 성적을 최종 순위로 인정했다.





스키점프는 앞선 라운드의 성적 역순으로 경기를 진행한다. 결국 대회 초대 챔피언 타이틀은 568.7점을 획득한 오스트리아가 차지했다. 폴란드(547.3점)가 은메달, 노르웨이(538.0점)가 동메달을 각각 목에 걸었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

