반려견 구하려 캥거루와 혈투…"교통사고 수준 부상"

빅토리아주서 반려견 공격 말리다 중상

전문가 “캥거루, 인간·개 포식자로 인식해”

호주에서 반려견을 공격하던 캥거루를 말리려던 남성이 중상을 입는 사건이 발생했다.

9일(현지시간) 호주 매체 3AW는 최근 빅토리아주에서 거주하는 콜이라는 이름의 남성이 캥거루가 자신의 반려견을 공격하는 장면을 보고 혈투를 벌였다고 보도했다.

당시 콜은 막대기로 캥거루를 제지했다. 그러나 반려견이 몸을 피한 틈을 타, 캥거루는 곧장 그에게 달려들었다. 콜은 "그 캥거루는 마치 로켓처럼 달려들었다. 대략 25초 정도 공격을 당한 것 같다"고 말했다. 캥거루는 그의 머리채를 잡고 머리를 부딪히는 등 난폭하게 공격했다. 힘에서 밀리던 콜은 친구가 삽으로 캥거루를 가격한 사이, 가까스로 벗어날 수 있었다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

콜은 복부 양쪽에 7㎝ 깊이의 상처를 입었고 머리와 등에 큰 부상을 당했다. 병원 측은 "자동차 사고 수준의 부상"이라고 설명했다. 사건에 연루된 캥거루는 도주한 상태다.

호주에서 캥거루가 이 같은 공격성을 보이는 경우는 드물지 않다. 2023년에는 전직 경찰 믹 몰로니가 머레이강 인근에서 대형견을 위협하던 캥거루와 맨몸으로 맞선 사연이 알려져 화제가 됐다. 당시 영상은 틱톡과 레딧 등을 통해 확산했다. 상대는 키 2m, 몸무게 55㎏에 달하는 동부회색캥거루 성체였으며, 몰로니는 갈비뼈를 다쳤지만 반려견을 구해냈다.

당시 야생동물 지원단체 와일드라이프 빅토리아 관계자는 "야생동물인 캥거루는 인간과 개를 포식자로 간주한다"며 "캥거루가 자주 나타나는 지역에서는 반려동물을 잘 지켜보고, 시야를 벗어날 경우 이름을 불러 응답하는지를 확인하라"고 당부했다. 이어 "캥거루와 맞닥뜨렸을 때는 절대 직접 접근하지 말고 센터 긴급 대응 서비스팀에 문의하라"고 조언했다.





2022년에도 반려 캥거루에게 공격당해 70대 남성이 숨진 사례도 보고됐다. 이는 1936년 이후 호주에서 캥거루로 인해 사망한 첫 사례로 남았다. 전문가들은 "길들인 개체라도 야생 본능은 남아 있다"며 각별한 주의를 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

