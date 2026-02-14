설 연휴에 갑자기 아프면?…문 여는 병원·약국 '이곳'에서 확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 응급의료기관 416곳 24시간 운영

가벼운 증상은 가까운 병·의원 우선 방문

18일까지 닷새간의 설 연휴가 시작되면서 의료 공백을 대비하기 위해, 연휴간 운영하는 병·의원과 약국을 미리 파악할 필요가 있다.

14일 보건복지부에 따르면 연휴 중 진료 기관 정보는 응급의료포털(e-gen)과 '응급똑똑' 애플리케이션, 복지부 콜센터(129), 각 지자체 콜센터(120) 등을 통해 확인할 수 있다. 지방자치단체 홈페이지와 재난문자, 방송 자막 등으로도 관련 안내가 제공된다.

서울 양천구 이대목동병원 권역응급의료센터앞으로 의료진이 이동하고 있다.

전국 416곳의 응급의료기관은 명절 기간에도 평소와 동일하게 24시간 운영된다. 이들 기관을 포함해 연휴 기간 하루 평균 약 9600여 개 병·의원과 6900여 개 약국이 문을 연다. 다만 날짜별로 운영 규모는 차이가 있다. 연휴 첫날에는 3만 곳이 넘는 의료기관이 진료에 나서지만, 설 당일에는 운영 기관 수가 대폭 줄어든다.

보건당국은 가벼운 증상의 경우 대형 병원 응급실보다는 가까운 동네 병·의원을 우선 이용해 달라고 당부했다. 응급실 과밀을 막아 중증 환자 치료에 차질이 없도록 하기 위한 조치다.

'응급똑똑' 앱은 증상 입력과 위치 정보를 기반으로 인근 의료기관을 안내하고, 응급실 방문 필요 여부를 판단하는 데 도움을 준다. 반면 갑작스러운 호흡 곤란이나 팔다리 마비, 언어장애 등 심각한 이상 증상이 나타날 경우에는 지체 없이 119에 신고해야 한다. 구급대는 환자 상태를 분류한 뒤 적절한 의료기관으로 이송한다.

정부는 연휴 동안 응급의료 대응체계를 강화한다는 방침이다. 권역외상센터의 비상진료체계를 유지하고, 소아 환자를 위한 달빛어린이병원과 소아전문응급의료센터 운영 상황도 집중 점검한다. 중증 환자 이송 공백을 막기 위해 119구급대와 광역응급의료상황실 간 정보 공유도 확대한다.





보건복지부 관계자는 "국민이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 응급의료체계를 안정적으로 운영하겠다"며 "경증 환자는 가까운 의료기관을 먼저 이용해 달라"고 거듭 요청했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

