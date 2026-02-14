짧은 연휴에도 72만명 해외로 "우르르"…올해도 '이 나라'로 쏠렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13~18일 71만8880명 해외로

일본行 18만5432명

올해 설 연휴 기간 약 72만명이 해외로 나간다. 이번 연휴가 엿새로, 예년 연휴와 비교해 짧은 만큼 가까운 일본으로 향하는 이들이 많은 것으로 나타났다.

설 연휴를 앞둔 12일 인천국제공항 제2여객터미널을 찾은 여행객들이 보안검색을 받기 위해 줄을 서고 있다. 강진형 기자

AD

14일 인천국제공항공사 등에 따르면 13~18일 6일간 이 공항에서 총 71만8880명(환승객 포함)이 출국한다.

일본으로 향하는 이들이 18만5432명으로 가장 많았다. 중국 12만3486명, 동남아 20만4084명, 유럽 3만5740명이 방문한다.

날짜별로는 연휴 이틀째 가장 많은 승객(13만675명)이 해외로 떠날 것으로 예상됐다. 설 연휴 마지막 날인 18일은 10만4721명으로 가장 적을 것으로 보인다.

공사는 연휴 기간 주차 수요 증가에 대비해 예비 주차 공간 4550면을 마련하는 등 특별교통 대책을 펼친다. 첨두시간대 안내 인력을 배치해 공항 접근 도로 내 혼잡 관리도 강화하기로 했다.





AD

공사는 공항에 지나치게 일찍 도착할 경우 혼잡이 가중될 수 있는 만큼 대중교통과 스마트 서비스를 적극적으로 이용해 달라고 당부했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>