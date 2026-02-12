"설 연휴 기승 부리는 보이스피싱, 삼성·이통3사 AI 서비스로 실시간 탐지"

"삼성 전화·SKT 에이닷·KT 후후·LGU+ 익시오 앱으로 피해 방지"

과학기술정보통신부는 설 연휴를 맞아 보이스피싱 피해 방지를 위해 삼성전자와 이동통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)가 제공하는 인공지능(AI) 기반 보이스피싱 탐지·알림 서비스를 이용해달라고 12일 밝혔다. 설 연휴를 전후로 보이스피싱 범죄가 급증할 것으로 예상되면서다.

과기정통부에 따르면 삼성전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스는 통화 내용을 실시간 분석해 보이스피싱 의심 전화를 탐지하는 기능을 개발했다. 해당 기능은 삼성 '전화', SKT '에이닷 전화', KT '후후', LG U+ '익시오' 앱에서 이용할 수 있다. 통화 내용 분석은 모두 개인정보 유출 우려를 줄이기 위해 외부 서버가 아닌 스마트폰 기기 내부의 온디바이스 AI 기반으로 이뤄진다.

갤럭시 스마트폰의 보이스피싱 의심, 경고 화면 이미지. 삼성전자 제공

삼성전자는 갤럭시 스마트폰에 기본으로 탑재된 전화 앱에서 '보이스피싱 의심 전화 알림' 기능을 제공하고 있다. 이 기능은 모르는 번호로 걸려온 전화의 통화 내용을 분석해 '의심(보이스피싱 의심)', '경고(보이스피싱 감지)' 등 2단계에 걸쳐 이용자에게 알림을 제공한다. 이 기능은 원UI 8.0 이상이 적용된 갤럭시 스마트폰에서 사용할 수 있다. 연락처에 저장되지 않은 번호로 전화가 올 때 수신 화면에 발신자 정보를 표시하고 스팸 ·피싱 의심 여부를 사전에 알려주는 '발신번호 및 스팸 확인' 기능도 이용할 수 있다.

SKT는 '에이닷 전화'(iOS는 에이닷) 앱을 통해 통화 중 대화 내용을 실시간으로 분석해 보이스피싱 여부를 알려주는 기능을 제공하고 있다. 이 기능은 의심 키워드 포함 여부, 대화 패턴 등 다양한 요소를 종합적으로 분석해 결과를 '의심'과 '위험' 두 단계로 구분해 통화 중 경고 팝업, 알림음, 진동 방식으로 사용자에게 알려준다. SKT는 보이스피싱 범죄자의 목소리를 탐지하는 기능도 조만간 출시할 계획이다.

KT는 '후후' 앱을 통해 통화 중 실시간 문맥 탐지, 화자 인식, 딥보이스 탐지 기술을 결합한 보이스피싱 탐지·알림 서비스를 제공하고 있다. 이 서비스는 구글 플레이스토어와 원스토어에서 '후후' 앱과 '후후 통화녹음' 앱을 각각 내려받아 설치한 안드로이드 스마트폰 사용자라면 통신사 상관없이 누구나 이용할 수 있다.

LG유플러스는 '익시오' 앱을 통해 통화 중 보이스피싱 탐지·알림 서비스를 제공하고 있다. AI 위변조 음성을 판별하는 '안티딥보이스' 기능과 신고된 범죄자 목소리(성문)와의 일치 여부를 감지하는 '범죄자 목소리 탐지' 기능이 함께 작동해 보이스피싱이 의심되면 경고 팝업과 알림음으로 사용자에게 알려준다. 이 밖에도 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 응답하는 '스팸전화 AI 자동받기' 기능과 문자·카카오톡 내 악성 웹 주소(URL)와 악성 앱 설치를 탐지하는 '위험 URL 및 악성 앱 탐지' 기능을 제공하고 있다.





최우혁 과기정통부 네트워크정책실장은 "최근 보이스피싱은 인공지능을 악용한 정교한 수법과 심리적 압박을 극대화하는 방식이 주요 특징"이라며 "설날 연휴 기간을 전후로 택배 사칭, 가족 사칭, 정부 지원금 사칭 등 다양한 유형의 보이스피싱 범죄가 급증할 수 있으니 스마트폰 보이스피싱 탐지·알림 서비스를 이용해 피해 예방에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

