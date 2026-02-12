물가 관리 나선 李 "할당관세 악용 엄정 조치, 교복 가격 살펴봤으면"

李, 12일 수석보좌관회의 주재
명절 앞두고 민생물가 안정 당부
이재명 대통령이 12일 설 명절을 앞두고 물가 관리를 철저히 하라고 주문했다. 할당관세로 부당한 이익을 얻는 기업을 엄정 조치하고, 비싼 교복 문제를 살펴보라고 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "(내가) 시장에 갔더니 우리 국민들께서 여전히 물가 걱정, 매출 걱정을 많이 하셨다"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 할당관세 조치에 대해 "싸게 수입해 싸게 공급하라 했더니 업체들이 싸게 수입해 정상가로 팔더라"라며 "물가를 떨어뜨리는 데 전혀 도움이 안 된다"고 지적했다.
이어 "오히려 국민 세금으로 부당하게 이익을 취하는 경우가 있었던 것 같다"며 "악용될 소지를 철저하게 봉쇄하고 실제 그런 일이 발생하면 엄정하게 책임을 물어 다시는 그런 일이 생기지 않게 조치하라"라고 강조했다.
또 이 대통령은 "교복 구입비가 60만원에 육박한다고 한다"며 "내가 시장할 때 30만원이었는데 어느 틈에 60만원이라고 한다. 개학을 앞둔 만큼 교복 가격의 적정성 문제를 살펴봤으면 좋겠다"고 당부했다.
그는 "(교복 원단을) 대체로 수입한 것들이 많은데 그렇게 비싸게 받는 게 온당한지 문제가 있다"며 "어떻게 대책을 세울지 검토해주시기 바란다"고 언급했다.
대안으로 '교복 생산자 협동조합'도 제안했다. 이 대통령은 "어차피 대부분 교복을 무상지급하고 있는 상황"이라며 "업체들한테 돈을 대주는 게 아니라 생산 자체를 협동조합에서 자체적으로 하게 하면 국내 일자리도 만들고, 소재도 국산 것을 사용하게 하면 산업발전에도 도움 되지 않을까 생각한다"고 설명했다.
전날부터 가동된 민생물가특별관리 태스크포스(TF)에 대해서 이 대통령은 "할인지원, 비축물량공급 같은 단기대책뿐 아니라 특정 품목들의 담합 독과점 같은 불공정거래에 대해서도 철저하게 감시해야 할 것"이라면서 "유통단계별 구조적 문제점을 점검하고 개선하는 선제적 조치까지 최선을 다해주기를 바란다"고 언급했다.
한편 이 대통령은 이날 '소확행(소소하지만 확실한 행복) 정책'으로 회의를 주재했다. 이 대통령은 "무엇보다 중요한 건 국민들의 삶을 현장 속에서 작더라도 빠르게 많이 개선하는 것"이라면서 "크고 어렵고 많은 시간 소요되는 거대 의제에만 함몰되지 말고 작지만 빠르게 국민들의 삶을 바꿀 수 있는 과제를 신속하게 발굴하고 집행하는 게 중요하다"고 강조했다.
