정선용 이사장 “지방소멸대응기금, 지방시대 여는 실질적 마중물 되도록 지원”

한국지방재정공제회·충북도, 간담회 개최

폐교 리모델링·청년 임대주택 등

실질적 인구 유입 효과 사업 확대 당부

한국지방재정공제회(이사장 정선용)와 충북도가 지방소멸이라는 국가적 위기를 극복하기 위해 현장 중심의 실질적인 대책 마련에 나섰다.

정선용(앞줄 오른쪽 네 번째) 한국지방재정공제회 이사장과 이방무(앞줄 오른쪽 세 번째) 충북도 기획조정실장 등이 지방소멸대응기금 현장 간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

공제회는 6일 충북연구원에서 충북도 및 도내 인구감소 업무 관계자들과 함께 '지방소멸대응기금 투입사업 성과 공유 및 현장 소통 간담회'를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 간담회는 지방소멸대응기금 도입 5년 차를 맞아, 그간의 성과를 돌아보고 기금 운영의 질적 성장을 도모하기 위해 마련됐다. 이 자리에서 공제회 지역활력지원단은 2027년도 기금 투자계획의 평가 방향을 설명하고 일선 지자체 담당자들이 겪는 현실적인 어려움을 청취하는 질의응답 시간을 가졌다.

특히 이날 정선용 이사장은 간담회 직후 괴산군의 주요 기금 사업 현장을 직접 찾았다. 방문지는 폐교를 리모델링해 청년들의 창업과 공동체 활동을 지원하는 장연면 산촌 청년창업특구와 외지 청년들의 안정적인 정착을 돕는 소수면 청년 임대주택 현장이다.



정 이사장은 현장 운영 관계자들을 만나 기금 지원을 통한 지역 경제 활성화 효과를 직접 확인했으며 현장에서 제안된 의견들을 향후 기금 운용 정책에 적극적으로 반영할 것을 약속했다.

정선용 한국지방재정공제회 이사장과 이동옥 충북도 행정부지사가 괴산군 산촌 청년창업특구 현장을 둘러보고 있다. 한국지방재정공제회 제공

정선용 이사장은 "지방소멸대응기금이 지역의 특성에 맞는 실질적인 해법이 되기 위해서는 현장과의 끊임없는 소통이 필수적"이라며 "앞으로도 공제회는 지자체의 든든한 파트너로서 기금이 적재적소에 투입되어 지방시대의 마중물 역할을 할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.





한편, 지방소멸대응기금은 인구감소 및 지방소멸 위기 대응을 지원하기 위해 2022년 도입된 재원으로 인구감소지역(89개) 및 관심지역(18개) 등 총 107개 기초자치단체와 서울·세종을 제외한 13개 광역자치단체에 매년 총 1조원 규모의 예산을 지원하고 있다. 또한 지방재정 전문기관인 한국지방재정공제회는 17개 시·도로 구성된 지역상생발전기금조합으로부터 업무를 위탁받아 지방소멸대응기금을 관리·운용하고 있다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

