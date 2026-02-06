너도나도 주식하더니…ETF에 몰려간 개미들[3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①순자산 3조원 이상 ETF 23개
②비트코인 하락 전망 이어져
③배터리 등 순환매 장세 가능성
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대 지수, 일제히 하락 마감
○AI 우려에 기술주 급락…투매 심리 확산
○고용시장 악화도 투자 심리에 부정적 영향
Top3 NEWS
■ 옆집 어르신도 주식창 본다며 난리…1년 만에 순자산 3조 이상 ETF 2.3배 '쑥'
○현재 1위 'KODEX 200', 2위 'TIGER미국S&P500'
○'KODEX 코스닥150' 1월에만 3.5조원 순증
■ "끔찍한 시나리오 나왔다" 전문가들 경고…"비트코인 6만5000달러보다 더 떨어져"
○가상자산 투자 심리, '극도의 공포' 상태
○"2024년 저점 수준까지 밀릴 수도" 우려
■ 쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'
○삼성전자, SK하이닉스 등 대장주 크게 떨어져
○원자력·태양광·배터리 등 순환매 장세 가능성
그래픽 뉴스 : 다시 '25% 관세' 위기…현대차 영업익 10조 무너지나
○美 관세 재인상 임박 車업계 긴장
○추가 관세 비용 최대 10조 이상
○올해도 컨틴전시 플랜 가동
the Chart : AI가 밀어올린 매출…알파벳 핵심 성장 엔진으로
○연매출 첫 4000억달러 돌파
○제미나이 MAU 7억5000만명
○광고·유튜브 두 자릿수 성장
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
00:00 미국 노동부 구인·구직보고서(JOLTS)(12월)
00:15 크리스틴 라가르드유럽중앙은행(ECB) 총재 연설
02:25 티프 맥클램 캐나다중앙은행(BoC) 총재 연설
08:30 일본 가계지출(YoY)(12월)
16:00 독일 무역수지(12월)
