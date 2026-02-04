디즈니+ '운명전쟁49' 11일 공개…박나래 분량 편집 없다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"서바이벌, 통편집하면 흐름 깨져 불가피"

홍보물선 모습 감춰…마케팅서 철저히 배제

디즈니+는 오는 11일 공개하는 오리지널 예능 '운명전쟁49'에서 논란의 중심에 선 개그우먼 박나래의 출연 분량을 편집 없이 내보내기로 했다고 4일 밝혔다.

제작진이 무편집을 결정한 배경에는 구조적 불가피성이 있다. 출연진 마흔아홉 명이 거미줄처럼 얽혀 상호작용하는 서바이벌 포맷의 특성상, 특정 인물을 인위적으로 도려낼 경우 프로그램의 서사 자체가 무너질 수 있다. 박나래가 단순 패널을 넘어 전체 흐름을 구성하는 하나의 축을 담당하고 있어, 물리적인 삭제가 불가능했다고 추정된다.

박나래는 지난해 말 불거진 '매니저 갑질'과 '불법 의료행위' 의혹으로 모든 활동을 중단했다. 제작진은 이미 촬영을 마치고 후반작업이 한창이던 시점에 악재를 맞닥뜨렸다. 통편집이나 모자이크 처리는 콘텐츠의 질적 하락으로 직결되기에, 결국 '무편집 공개'라는 고육지책을 택했다.





대신 홍보 마케팅에서는 철저한 '박나래 지우기'로 리스크 관리에 들어갔다. 이날 공개된 예고편과 포스터, 스틸컷 등 공식 홍보물 어디에서도 박나래의 흔적은 찾을 수 없다. 전현무, 박하선 등 다른 패널을 전면에 내세운 것과 대조적이다. 본편의 완성도는 지키되, 대중의 눈에 띄는 홍보에서는 배제해 부정적 여론을 최소화하겠다는 이른바 '투 트랙' 전략으로 보인다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

