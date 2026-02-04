보성 제암산 휴양림ㆍ치유센터, 사계절 치유 관광지로 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5.8㎞ 숲속 무장애산책로 힐링 명소

전남 보성군은 군이 직접 운영하는 제암산자연휴양림과 전남권환경성질환예방관리센터(이하 치유센터)가 사계절 웰니스 관광지로 높은 평가를 받고 있다고 밝혔다.

제암산 일대 160㏊에 조성된 '제암산자연휴양림'은 아름드리 편백·삼나무 숲을 따라 해발 500m까지 이어지는 5.8㎞ 무장애산책로(데크길)을 갖추고 있다.

전남권환경성질환예방관리센터(치유센터) 내 다양한 체험프로그램이 가능한 치유명상실. 보성군 제공

경사와 계단이 없어 장애인 휠체어와 유모차 이용이 가능해 전 연령층이 안전하게 숲을 체험할 수 있다. 여기에 더해 2025년 개통한 1.0㎞ 숲속맨발길은 소나무 숲과 계곡을 따라 조성돼 사계절 자연을 온전히 느낄 수 있다.

휴양림과 연계 운영되는 '치유센터'는 자연환경을 기반으로 한 체류형ㆍ체험형 치유 시설로 설계돼 이용객의 신체적ㆍ정신적 안정을 동시에 도모한다. 실내외 공간이 유기적으로 연결돼 숲 체험과 전문 치유 프로그램을 연속적으로 경험할 수 있는 것이 특징이다.

센터 내 주요 시설로는 환경성질환 예방 상담 및 기초검진실, 환경·건강 교육 회의실, 친환경 음식·천연제품 체험 교육실, 명상ㆍ요가ㆍ다도 체험이 가능한 치유명상실, 심신 이완을 돕는 황토찜질방과 녹차탕 등이 있다.

운영 프로그램은 총 11종으로 녹차 오란다 만들기, 김장 체험 등 친환경 식생활 체험, 주방 세제ㆍ비누 만들기 등 천연제품 만들기, 차 명상, 힐링 요가, 다도, 목공예, 숲 체험 등이 포함된다.

시설 이용료는 찜질방 7,000원, 녹차탕 어린이 7,000원, 성인 10,000원이며, 체험료는 친환경 음식 10,000~15,000원, 천연제품 10,000~25,000원, 차 명상 15,000~20,000원, 힐링 요가 교실 10,000원, 다도 10,000원, 목공예 30,000원이다.

센터 주변에는 숲과 자연경관을 활용한 외부 휴식 공간이 조성돼 있어 실내 프로그램과 자연 치유가 연계된다. 또한 전 시설에 친환경 자재를 적용하고 위생·안전 관리 기준을 준수해 환경성과 안전성을 동시에 확보했다.

군 관계자는 "제암산자연휴양림과 전남권환경성질환예방관리센터를 전국 최고의 산림휴양시설로 제공하기 위해 이용 측면을 고려한 지속적인 시설을 보완하고 체계적인 프로그램 운영해 나가겠다"고 말했다.





한편, 전남권환경성질환예방관리센터(치유센터)는 2019년부터 2025년까지 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 우수 웰니스 관광지에 연속 선정된 바 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

