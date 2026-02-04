부산서 열린 중앙아시아 교실… 동의과학대 국제협력처, 카자흐스탄 단기연수프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙아시아의 심장, 카자흐스탄 청년들이 부산의 기술력과 문화에 스며들고 있다.

동의과학대학교(총장 김영도)는 지난 1월 26일부터 2월 6일까지 약 2주간 카자흐스탄 학생 3명을 대상으로 단기연수프로그램을 운영한다.

카자흐스탄 학생 3명을 대상으로 단기연수프로그램을 운영한 동의과학대학교.

AD

이번 단기연수프로그램은 한국어 교육과 한국문화 체험을 중심으로 구성됐으며, 외국인 학생들에게 한국어 학습 기회를 제공하는 동시에 한국의 일상문화와 전통문화를 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

연수 기간 참가 학생들은 한국어 교육 수업을 통해 기초적인 의사소통 능력을 향상하는 한편, 부산 시티투어, 김밥 만들기 체험, 전통놀이 체험, 한지공예 만들기 등 다양한 체험형 프로그램에 참여한다. 이러한 프로그램은 이론 중심의 학습을 넘어 체험을 통해 한국문화를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다.

특히 부산 시티투어를 통해 참가 학생들은 부산의 주요 관광지와 지역 문화를 직접 체험하며, 한국의 도시 문화와 생활상을 생생하게 접할 기회를 갖는다. 또 전통놀이·공예 체험을 통해 한국 전통문화에 대한 이해를 한층 높일 예정이다.

동의과학대학교 김영도 총장은 "이번 단기연수프로그램은 외국인 학생들이 한국어와 한국문화를 동시에 경험할 수 있도록 기획된 의미 있는 국제교류 프로그램이다"라며 "짧은 기간이지만 참가 학생들이 한국에 대해 긍정적인 인상을 갖고 돌아갈 수 있도록 학교 차원에서 적극 지원하겠다"라고 말했다.

국제협력처 김태경 처장은 "체험 중심의 교육을 통해 외국인 학생들이 한국문화를 자연스럽게 이해할 수 있도록 프로그램을 구성했다"라며 "연수 기간 참가 학생들이 즐겁고 안전하게 프로그램에 참여할 수 있도록 세심하게 운영하겠다"라고 전했다.





AD

동의과학대학교 국제협력처는 이번 단기연수프로그램을 계기로 카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아 지역과의 국제 교류를 지속적으로 확대하고, 다양한 국가를 대상으로 한 단기연수와 교류 프로그램을 추진해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>