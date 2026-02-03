텃밭 후보만 북적이는 국민의힘 '빈곤 속 풍요'

이준석, 선거연대엔 선 그어 "장동혁, 황교안 전철 밟을 것"
국민의힘이 6·3 지방선거 준비를 본격화하는 가운데 지역별 편차가 심화하고 있다. 수도권은 출마자를 구하기조차 어렵지만, 대구·경북(TK) 등 강세 지역에는 현역 의원과 중진들이 대거 몰리며 '빈곤 속 풍요' 양상이 연출되는 모습이다.
3일 정치권에 따르면 이번 대구광역시장 선거 후보로 주호영·윤재옥·추경호·최은석·유영하 의원 등 현역 의원만 5명이 출사표를 던졌다. 대구 국회의원(12석) 가운데 절반에 가까운 인원이 도전장을 낸 셈이다. 여기에 이진숙 전 방송통신위원장까지 출마를 예고했다.
경북도지사 선거에도 현직인 이철우 지사와 이강덕 포항시장을 포함해 최경환 전 경제부총리, 김재원 최고위원 등 중량급 인사들이 경쟁에 나섰다. TK는 전통적 야당 강세 지역인 만큼 '경선이 본선'인 탓에 후보자가 쏠리고 있다.
반면 수도권 상황은 대조적이다. 현역 단체장을 제외하곤 서울에선 윤희숙 전 의원, 경기에선 원유철·심재철 전 의원, 인천에선 손범규 남동구갑 당협위원장 등 원외 인사 일부만 도전의사를 공식화한 상태다. 5선에 도전하는 오세훈 서울시장은 전날 "저는 물론 수도권 출마자 마음은 숯검정이"라며 절윤(絶尹) 등 지도부 입장 변화를 촉구하기도 했다.
한편 국민의힘 내 소장파 모임인 '대안과 미래'는 이날 오전 이준석 개혁신당 대표를 초청해 공개 토론회를 열었다. 이 대표는 보수진영 위기의 원인을 전통의 지역구도 및 세대 구도의 소멸로 지목하면서 대안으로 ▲청년세대 담론의 정당 차원 수용 ▲지지층 변화에 맞춘 대표성·제도 개혁 등을 제시했다.
다만 이 대표는 국민의힘과의 선거 연대론에 대해선 선을 그었다. 그는 "장동혁 대표가 통합을 얘기하지만, 잠재적 경쟁자가 될 사람은 빼고 하겠다는 것인데, 이는 (21대 총선 패배로 물러난) 황교안 전 대표와 비슷한 결과로 귀결될 가능성이 높다"면서 "제가 왜 (이런 상황을) 알고 정치(통합)에 들어가겠느냐"고 했다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
