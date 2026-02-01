플라스틱 막걸리병 뜨거운 어묵국물에 풍덩…항의하니 "잠깐 넣은 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'태백산 눈축제' 위생 논란

태백시, 하루만에 점포 철거

'태백산 눈축제'에서 상인이 어묵을 끓이는 대형 용기에 플라스틱 막걸리병을 넣어 녹이는 장면이 포착돼 위생 논란이 일었다. 이에 지자체는 하루 만에 해당 점포를 철거하고 사과했다.

강원 태백시는 1일 "지난달 31일 제기된 어묵·막걸리 점포의 위생 문제와 관련해 오늘 오전 긴급 현장 점검을 실시했다"며 "(해당 점포의) 즉각적인 상행위 중단 및 시설 철거 조치를 완료했다"고 밝혔다.

플라스틱 막걸리병을 어묵 국물에 담근 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

전날 사회관계망서비스(SNS)에는 "태백산 눈축제를 방문했다가 플라스틱 막걸리병을 어묵탕 솥에 넣는 상인을 목격했다"는 게시물이 올라왔다. 해당 영상에 따르면 게시물 작성자인 관광객 A씨는 눈축제를 구경하고 돌아가는 길에 매점에 들렀다가 충격적인 장면을 목격했다. 한 손님이 "막걸리가 얼었다"고 말하자 상인이 얼어 있는 플라스틱 막걸리병을 그대로 어묵이 담긴 용기에 푹 담가버린 것이다. A씨의 카메라에는 이러한 장면이 그대로 담겼다.

A씨는 "5분 사이 막걸리 두 병을 담그는 것을 목격했다"며 "방금까지 내가 먹고 있던 그 국물인데 플라스틱병이 통째로 들어간 걸 보니 도저히 더는 못 먹겠기에 그냥 나왔다"고 말했다. A씨는 매점 상인에게 항의했으나 상인은 "잠깐 넣은 것이라 괜찮다"는 취지로 답변한 것으로 전해졌다.

법규에 따라 후속 행정 조치도

A씨가 공개한 영상은 하루 만에 조회 수 400만회를 넘기며 큰 화제가 됐다. 비판 여론이 거세지자 태백시는 전날 "해당 점포에 대한 현장 점검과 즉각적인 조치를 실시하고, 축제장 전반의 위생·안전 관리 실태를 재점검하겠다"고 밝힌 데 이어 하루 만에 점포를 철거했다.





태백시는 "이번 일을 계기로 태백시는 남은 축제 기간 축제장 전반에 대한 위생 점검과 관리 감독을 대폭 강화해 동일한 문제가 재발하지 않도록 만전을 기하겠다"며 "즐거운 마음으로 축제장을 찾아주신 분들께 실망과 불편을 끼쳐드린 점 다시 한번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. 시는 문제가 된 점포에 대해 법규에 따라 후속 행정 조치도 취할 예정이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

