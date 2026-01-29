메타, 지난해 4분기 매출 599억달러…시장 전망 웃돌아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타가 지난해 4분기 매출액이 598억9000만달러(약 85조8523억원)로 전년 동기 대비 24% 상승했다고 28일(현지시간) 밝혔다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치인 585억9000만달러를 웃도는 수치다.

주당순이익은 8.88달러로 시장 전망치 8.23달러보다 높다.

연간 기준 매출은 2009억7000만달러로 지난해보다 22% 늘었다.

부문별로는 전체 매출의 97%를 차지하는 광고 부문에서 581억3700억달러의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 24% 올랐다.





스마트 안경과 가상현실(VR) 기기 등을 생산하는 리얼리티랩스 매출은 9억5500만달러를 기록해 지난해보다 약 11.8% 줄었다. 최근 1000명 이상을 감원한 리얼리티랩스의 영업손실 규모는 60억2100만달러로 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

